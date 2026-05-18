Người giữ hồn thơ, thắp lửa chèo

Đêm muộn ở khu 4B, phường Vân Phú, không gian nhà riêng của tác giả thơ Lại Thị Việt Hà vẫn sáng ánh đèn. Đây vừa là nơi sinh sống, vừa là nơi chị gắn bó với công việc kinh doanh để mưu sinh. Trong căn nhà không rộng, mọi không gian đều được sắp xếp gọn gàng, nhưng chị vẫn dành một góc nhỏ trang trọng cho thơ ca và nghệ thuật, nơi đặt chiếc bàn, tivi, máy tính, micro, loa và những tập thơ đã đồng hành cùng chị qua nhiều năm tháng.

Trong các dịp lễ, Tết, tác giả Lại Thị Việt Hà tích cực hỗ trợ các câu lạc bộ thơ thu âm, dựng video và làm nhạc karaoke phục vụ giao lưu nghệ thuật và lan tỏa tình yêu văn thơ đến cộng đồng.

Tác giả Lại Thị Việt Hà (SN 1974) là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Chị sinh ra trong một gia đình có truyền thống thơ ca, cha là tác giả Lại Khắc Sầm - một trong những tác giả thơ Đường luật tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ cũ, từng được Hội thơ Đường luật Việt Nam vinh danh ngàn bài thơ. Chính nền tảng ấy đã nuôi dưỡng trong chị tình yêu văn chương từ thuở nhỏ, để thơ ca trở thành một phần sâu thẳm trong đời sống tinh thần. Tuy nhiên, con đường đến với nghệ thuật của chị không hề dễ dàng. Cuộc sống mưu sinh nhiều vất vả, chị từng một mình gồng gánh nuôi con, lo toan mọi công việc trong gia đình. Có những giai đoạn, thơ ca phải tạm lùi lại phía sau những bộn bề cơm áo. Đến năm 2016, khi các con đã trưởng thành, cuộc sống dần ổn định hơn, chị mới có điều kiện trở lại với hoạt động nghệ thuật không chuyên. Chị tham gia Câu lạc bộ thơ Việt Trì, Ban Chấp hành Hội thơ Đường luật tỉnh và giữ vai trò Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ Facebook tỉnh Phú Thọ.

Tập thơ “Mắc nợ tháng 5” là dấu ấn quan trọng trong sáng tác của Lại Thị Việt Hà. Những vần thơ trong tập được viết từ chính trải nghiệm đời sống, mang nhiều cung bậc cảm xúc của một người phụ nữ từng trải, giàu yêu thương nhưng cũng nhiều thiệt thòi. Thơ chị không cầu kỳ, không hoa mỹ mà chân thật, gần gũi, như lời tự sự của chính cuộc đời mình. Trong bài thơ “Làm thơ”, chị từng trải lòng: “Làm thơ là để đắm mình trong thơ/Làm thơ là để nhớ thời đã qua...”. Đó là cách chị gìn giữ ký ức, gìn giữ cảm xúc và những năm tháng đã đi qua bằng thơ ca.

Nếu thơ là phần hồn, thì chèo là phần lửa trong hành trình nghệ thuật của Lại Thị Việt Hà. Từ niềm đam mê ngâm thơ, chị miệt mài tìm hiểu, học hỏi và chuyển thể nhiều tác phẩm sang các làn điệu chèo truyền thống. Với chị, mỗi bài thơ khi đưa vào chèo không chỉ là sự chuyển đổi hình thức, mà là quá trình “thổi hồn” để tác phẩm sống dậy bằng âm nhạc dân gian. Chính vì vậy, hình ảnh chị - một người phụ nữ đằm thắm với làn điệu chèo, từng được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ cũ giới thiệu trên sóng truyền hình, ghi nhận như một tấm gương say mê, bền bỉ trong việc lan tỏa nghệ thuật chèo truyền thống gắn với thơ ca. Đó là sự ghi nhận cho một hành trình lặng lẽ nhưng đầy tâm huyết.

Trong không gian nhỏ của ngôi nhà, sau những giờ mưu sinh, chị lại trở về với thế giới nghệ thuật của mình. Ở đó, chị thu âm, ngâm thơ, chỉnh từng làn điệu, từng nhịp phách để đưa thơ ca đến gần hơn với công chúng. Nhiều tác phẩm của các tác giả trong và ngoài tỉnh đã được chị chuyển thể sang chèo, tạo nên những sắc thái mới, vừa giữ được hồn thơ, vừa đậm chất dân gian truyền thống. Không dừng lại ở biểu diễn, chị còn chủ động hỗ trợ các câu lạc bộ thơ trên cả nước trong việc thu âm, dựng video, làm nhạc karaoke phục vụ giao lưu nghệ thuật. Những chương trình ngâm thơ trực tiếp trong các dịp lễ lớn đã góp phần đưa thơ ca lan tỏa sâu rộng hơn trong đời sống tinh thần của cộng đồng yêu nghệ thuật.

Nhiều tác phẩm của chị đã được đăng tải trên báo chí Trung ương và địa phương, ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho phong trào thơ ca Đất Tổ. Với vai trò là người ngâm thơ, chị đồng hành cùng nhiều tác giả đạt nhiều giải Vàng trình diễn thơ toàn quốc, giải Nhất, giải Nhì trình diễn thơ Nguyên tiêu của tỉnh. Điều đáng quý ở Lại Thị Việt Hà không chỉ nằm ở những thành tích đạt được, mà còn ở hình ảnh một người phụ nữ giàu nghị lực, từng trải qua nhiều vất vả, một mình nuôi con trưởng thành, nhưng chưa bao giờ từ bỏ niềm đam mê nghệ thuật. Chính những năm tháng khó khăn ấy đã tôi luyện nên một tâm hồn giàu cảm xúc và một tình yêu nghệ thuật bền chặt.

Từ góc nhỏ trong ngôi nhà giản dị ở Vân Phú, những vần thơ vẫn được cất lên, những làn điệu chèo vẫn ngân vang. Và Lại Thị Việt Hà vẫn lặng lẽ giữ gìn, thắp sáng “hồn thơ” và “lửa chèo” bằng chính trái tim say mê, nhân hậu của mình, dành trọn đời cho nghệ thuật.

Anh Thơ