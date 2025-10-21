Họp bàn giải quyết vướng mắc về đất nông, lâm trường quản lý khi giải phóng mặt bằng và tại 3 dự án trọng điểm khu vực Hòa Bình

Ngày 21/10, đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giải quyết các vướng mắc liên quan đến đất do các nông, Lâm trường quản lý trong quá trình giải phóng mặt bằng (GPMB) để triển khai các dự án trọng điểm: Đường liên kết vùng Hoà Bình – Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hoà Bình – Mộc Châu); dự án đường kết nối thị trấn Lương Sơn – Xuân Mai (giai đoạn 1); dự án đường khu dân cư mới QH13, QH13B, QH13C tại thị trấn Cao Phong, xã Bắc Phong, huyện Cao Phong cũ. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trao đổi với đại diện các sở, ngành, đơn vị về vướng mắc tại các dự án

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, hiện có 3 dự án đang gặp vướng mắc với tổng diện tích đất có nguồn gốc lâm nghiệp là 21,69 ha, liên quan đến hơn 560 hộ dân. Các khu vực này người dân đã sử dụng ổn định thời gian dài, có hộ ký hợp đồng trồng rừng với doanh nghiệp lâm nghiệp hoặc đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, do chưa hoàn tất thanh lý hợp đồng và chưa xác định rõ ranh giới đất được giao quản lý dẫn đến phương án bồi thường chưa thể phê duyệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ dự án.

Cụ thể, tại dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội, đoạn qua phường Kỳ Sơn còn 6,27 ha (từ Km27+200 đến Km28+00, chiều dài 800m) do Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình quản lý chưa GPMB, liên quan 6 hộ dân. Dự án đường kết nối thị trấn Lương Sơn – Xuân Mai đã chi trả bồi thường cho 247/447 hộ, còn 230 hộ chưa nhận, trong đó có 192 hộ sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường. Dự án đường khu dân cư mới huyện Cao Phong có tổng diện tích 13,43 ha (103 hộ), hiện còn 8,377 ha (67 hộ) chưa bàn giao mặt bằng do chưa thống nhất phương án hỗ trợ và đơn giá bồi thường.

Tại cuộc họp, các đại biểu phân tích nguyên nhân chậm GPMB chủ yếu xuất phát từ việc chồng lấn giữa đất các công ty lâm nghiệp quản lý với đất người dân sử dụng ổn định qua nhiều thời kỳ nhưng chưa được rà soát, cập nhật hồ sơ địa chính kịp thời. Một số doanh nghiệp chưa phối hợp cung cấp hồ sơ đầy đủ, dẫn đến tình trạng kéo dài.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm khẳng định công tác GPMB là nhiệm vụ then chốt, quyết định tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công và hiệu quả của các dự án động lực.

Đồng chí yêu cầu các công ty lâm nghiệp khẩn trương xác định rõ ranh giới, hoàn thiện hồ sơ đất đai, bàn giao đầy đủ cho cơ quan chức năng. UBND các địa phương phải rà soát nguồn gốc đất của từng hộ dân, lập phương án bồi thường đúng quy định, bảo đảm quyền lợi người dân song song với yêu cầu về tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Hoà Bình đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt và chi trả phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Ưu tiên giải phóng mặt bằng tại các đoạn tuyến trọng điểm thuộc quản lý của Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình, đặc biệt từ Km27+200 đến Km28+00, khu nút giao Quốc lộ 6 và nút giao đường Hòa Lạc, tạo điều kiện thi công liên tục, đảm bảo kết nối từ xã Cao Sơn đến phường Kỳ Sơn.

Đại diện các đơn vị phát biểu tại cuộc họp

Đồng chí nhấn mạnh mục tiêu hoàn thành giải phóng toàn bộ các vị trí vướng mắc trong năm 2025, tạo sự liền mạch trong thi công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp quản lý đất lâm nghiệp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển vùng và kết nối liên tỉnh.

* Sáng cùng ngày, đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương nhằm giải quyết vướng mắc về GPMB làm chậm tiến độ 3 dự án trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (cũ) gồm: Dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình – Hà Nội và cao tốc Sơn La; Dự án đường kết nối thị trấn Lương Sơn- Xuân Mai và Dự án Đường khu dân cư mới QH3, QH13B, QH13C.

Sau khi nắm bắt tình hình cụ thể từng dự án, để giải quyết các vướng mắc hiện đang tồn tại, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Trước mắt, cần phải làm quy trình thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai theo kết luận thanh tra, không trùng khớp với bản đồ hoặc thực tế.

Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Hoà Bình tiếp tục triển khai nhanh công tác kiểm đếm, UBND các xã nghiên cứu, rà soát để đề xuất phương án tái định cư và thống nhất phương án đền bù với các hộ dân. Liên quan đến doanh nghiệp thì phải thẩm định lại giá bền bù theo quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất để thực hiện thanh toán đền bù sớm nhất. UBND tỉnh sẽ xem xét điều động nhân sự ở Trung tâm Phát triển quỹ đất tại các huyện cũ về Trung tâm để đảm bảo giải quyết sớm thủ tục đền bù, sớm GPMB, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Hồng Trung