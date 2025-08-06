Họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân

Ngày 6/8, UBND tỉnh họp Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 * 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 * 19/8/2025). Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức lễ kỷ niệm dự và chỉ đạo.

Toàn cảnh cuộc họp.

Cùng dự có đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành, cơ quan là thành viên Ban tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức, dự kiến diễn ra vào ngày 15/8/2025 tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

Đồng chí Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh Vi Mạnh Hùng đóng góp ý kiền vào chương trình Lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của trên 380 đại biểu khách mời gồm các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh; đại diện lãnh đạo Quân khu 2 và các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Công an, các Cục thuộc Bộ, các tướng lĩnh quê Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc (cũ) hiện đang công tác tại Bộ; lãnh đạo Công an các tỉnh giáp ranh; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng do Công an tỉnh nhận phụng dưỡng, gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thuộc Công an tỉnh.

Để tổ chức thành công lễ kỷ niệm, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức lễ kỷ niệm, trong đó đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu làm Trưởng Ban; đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Lãnh đạo Công an tỉnh trình bày nội dung tổ chức Lễ kỷ niệm.

Là cơ quan trực tiếp triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Trong đó, đã tập trung rà soát lập danh sách đại biểu khách mời; xây dựng diễn văn kỷ niệm. Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan và trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số; phối hợp với Sở Nội vụ về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm...

Ngoài việc tổ chức lễ kỷ niệm, để tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khác như Giải Pickellball, Giải chạy “Cùng Việt Nam tiến bước”, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại xã Quyết Thắng (thuộc Hòa Bình cũ).

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, thống nhất về công tác phối hợp tổ chức một số hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, nhất là chương trình tổ chức Lễ kỷ niệm. Nhiều ý kiến cũng nêu lên những thuận lợi, khó khăn, và kiến nghị, đề xuất giải pháp để tổ chức Lễ kỷ niệm và các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bảo đảm trang trọng, ý nghĩa.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan đã tham gia góp ý vào công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự kiện trọng đại của tỉnh Phú Thọ. Để tổ chức thành công sự kiện này, Công an tỉnh là cơ quan chủ trì, đầu mối thực hiện rà soát tất cả các nội dung, phần việc theo kế hoạch; chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan là thành viên Ban Tổ chức làm tốt công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm đảm bảo tiến độ, an toàn, trang trọng và ý nghĩa; đồng thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc phát sinh để có chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của lễ kỷ niệm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh định hướng thông tin truyền thông, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trước, trong và sau Lễ kỷ niệm; phối hợp chuẩn bị duyệt các tiết mục văn nghệ đảm bảo phù hợp với chủ đề và ý nghĩa của buổi lễ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến chỉ đạo đối với từng nội dung cụ thể của Lễ kỷ niệm như: Duyệt phóng sự trình chiếu tại lễ kỷ niệm; bổ sung thành phần khách mời; tổ chức các hoạt động trước và sau Lễ kỷ niệm; cấp kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm.

Huy Thắng