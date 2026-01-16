Hợp Lý chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội lớn

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031, xã Hợp Lý đang triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Bầu cử. Với quyết tâm cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân được thực hiện chu đáo, nghiêm túc, tạo nền tảng vững chắc để tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn.

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Hợp Lý lắp đặt pano, áp phích tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, ngay từ tháng 10/2025, Đảng ủy xã Hợp Lý đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Đồng thời, cho ý kiến về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031; về giới thiệu nhân sự ứng cử lãnh đạo HĐND, UBND, Trưởng ban, Phó ban chuyên trách HĐND xã và thành lập các ban bầu cử, tổ bầu cử.

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của cấp trên, UBND xã ban hành kế hoạch thực hiện cuộc bầu cử trên địa bàn xã; thành lập Ủy ban Bầu cử, các tiểu ban chuyên trách và tổ giúp việc; phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách các đơn vị bầu cử. Ủy ban Bầu cử xã xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết; thành lập các tiểu ban tuyên truyền, an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại, tố cáo, y tế và phòng chống thiên tai, bảo đảm công tác bầu cử được tổ chức an toàn, đúng quy định.

Ban Chỉ đạo Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp xã Hợp Lý họp triển khai nhiệm vụ.

Đến nay, xã đã thành lập 8 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031. Công tác hiệp thương được triển khai đúng quy trình, dân chủ, công khai. Theo dự kiến, HĐND xã Hợp Lý nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 19 đại biểu được bầu, 38 người được giới thiệu ứng cử, bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa các lĩnh vực công tác, tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu trẻ, đại biểu tái cử, người ngoài Đảng và đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban Bầu cử xã chưa tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử, cho thấy sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Theo kế hoạch, xã sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai trước ngày 3/2 và hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ ba trước ngày 20/2.

Đồng chí Đỗ Ngọc Quý - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Để công tác tuyên truyền được triển khai thống nhất, đồng bộ, Đảng ủy xã đã ban hành hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử; UBND xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền với nhiều hình thức như: trên hệ thống truyền thanh cơ sở; trực quan qua pano, áp phích, khẩu hiệu; trên các nền tảng số, mạng xã hội, Trang Thông tin điện tử xã; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, các đoàn thể, họp thôn...”

Thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và nhà văn hóa các thôn, tạo điều kiện để cử tri theo dõi.

Thông qua việc triển khai đồng bộ, bài bản, nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc để tổ chức thành công ngày hội bầu cử trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Nam, cử tri thôn Sơn Kịch cho biết: “Thông qua các buổi tuyên truyền của xã, chúng tôi nhận thức rõ bầu cử không chỉ là quyền lợi, mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân trong việc lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài đại diện cho tiếng nói của Nhân dân. Gia đình tôi sẽ tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định.”

Song song với công tác tuyên truyền, xã phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo đánh giá.

Bên cạnh đó, các thôn ra quân tổng vệ sinh đường làng, chỉnh trang cảnh quan, treo cờ Tổ quốc, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, góp phần làm nổi bật không khí ngày hội bầu cử. Các đoàn thể chính trị - xã hội phát động thi đua chào mừng ngày bầu cử với nhiều hoạt động cụ thể, phù hợp với từng đối tượng hội viên.

Từ nay đến trước ngày bầu cử, xã tiếp tục tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thứ ba; lập và niêm yết danh sách cử tri; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri; thành lập các tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Với sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao, xã Hợp Lý quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử, góp phần vào thành công chung của ngày hội lớn.

Thuý Hường