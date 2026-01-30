Hùng Việt chăm lo Tết cho người nghèo

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi sắc Xuân bắt đầu lan tỏa trên từng thôn xóm, cũng là lúc tinh thần tương thân, tương ái được khơi dậy mạnh mẽ ở khắp các địa phương trong tỉnh. Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, công tác chăm lo Tết cho người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi được triển khai đồng bộ, thiết thực. Trong dòng chảy ấm áp ấy, xã Hùng Việt đang tích cực khi huy động các nguồn lực xã hội mang những phần quà Tết đến gần hơn với các gia đình còn nhiều thiếu thốn.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trao quà cho hộ nghèo xã Hùng Việt

Tạm gác lại công việc đồng áng tất bật khi đang bước vào vụ cấy, ngày 28/1 vừa qua, hàng trăm hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hùng Việt đã tập trung đông đủ, tại hội trường trung tâm xã để tham gia chương trình trao qùa Tết do Đảng uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội địa phương tổ chức.

Có mặt tại buổi trao quà từ sớm, bà Lê Thị Thu ở khu 3 không giấu được cảm xúc khi trong danh sách nhận quà lần này có tên đứa con gái chịu nhiều thiệt thòi của bà - chị Nguyễn Thị Hằng. Do dị tật bẩm sinh, chị Hằng không thể trực tiếp đến nhận quà, nên bà Thu phải đến nhận thay.

Cầm trên tay túi quà Tết vừa được trao tặng, bà Thu nghẹn ngào: Tôi sinh được 5 người con, trong đó đứa con gái bị dị tật bẩm sinh, việc đi lại khó khăn, không có khả năng lao động để nuôi con. Vì thế, mặc dù năm nay đã gần 60 tuổi, sức khoẻ có hạn, nhưng tôi vẫn phải cáng đáng chăm sóc cho cháu ngoại. Nhà tôi quanh năm chỉ trông vào mấy sào ruộng, con cái đều nghèo khó, nên gia cảnh cũng khó khăn lắm. Được xã, các nhà hảo tâm quan tâm, tặng quà Tết, tôi mừng lắm. Không chỉ là tiền hay quà, đây còn là tình cảm, sự quan tâm sẻ chia để gia đình tôi cảm thấy được an ủi khi Tết đang đến gần”.

Trong buổi trao quà hôm ấy, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với cháu bé Nguyễn Cát An, học sinh lớp 2A, Trường Tiểu học Hiền Đa bởi vóc dáng nhỏ bé, ánh mắt rụt rè, đứng lọt thỏm giữa các anh, chị khi lên sân khấu nhận quà. Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ đi làm ăn xa, 2 anh em An hiện sống cùng ông bà nội tuổi đã cao. Cuộc sống thiếu thốn cả vật chất lẫn sự chăm sóc thường xuyên của cha mẹ khiến tuổi thơ của An sớm chịu nhiều thiệt thòi.

Nhận suất quà Tết từ Quỹ tín dụng Nhân dân Phú Lạc, Cát An lễ phép cảm ơn rồi e thẹn nói: “Cháu rất vui vì có quà Tết. Cháu sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng ông bà và các cô chú đã quan tâm”. Lời nói hồn nhiên ấy khiến nhiều người có mặt không khỏi xúc động, bởi đằng sau là niềm hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho những mầm non kém may mắn như An.

Lãnh đạo Quỹ tín dụng Nhân dân Phú Lạc trao quà Tết cho trẻ em mồ côi trong xã

Sau sáp nhập, xã Hùng Việt đối mặt với không ít khó khăn bởi địa bàn mở rộng, dân số tăng, trong khi điều kiện kinh tế - xã hội giữa các khu dân cư chưa đồng đều, đời sống của nhiều hộ dân vẫn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ, thu nhập bấp bênh. Tỷ lệ hộ nghèo trong xã cao hơn mặt bằng chung toàn tỉnh với 3,39%, tương đương 225 hộ. Trong đó, không ít gia đình có người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người mắc bệnh hiểm nghèo - những đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương khi Tết đến, Xuân về.

Cán bộ xã hỗ trợ người tàn tật trong quá trình nhận quà.

Nhận thức rõ trách nhiệm chính trị và ý nghĩa nhân văn của công tác an sinh xã hội, cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Hùng Việt đã chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho người nghèo từ sớm. Thông qua Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, địa phương tích cực kêu gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ.

Trong đó, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh đã phân bổ 60 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 1,3 triệu đồng/suất, gồm tiền mặt và hiện vật. Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo xã Hùng Việt trích hơn 67 triệu đồng để trao quà Tết cho 225 hộ nghèo trên toàn xã, mỗi hộ nhận 300.000 đồng tiền mặt.

Bên cạnh đó, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn và ngoài địa bàn đã ủng hộ được 65 triệu đồng, góp phần sẻ chia khó khăn với người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Riêng Quỹ tín dụng Nhân dân Phú Lạc và Quỹ tín dụng Nhân dân Hùng Việt đã trao 34 suất quà cho trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Những phần quà tuy giản dị, nhưng là nguồn động viên kịp thời, tiếp thêm niềm tin để các gia đình vững lòng đón Tết.

Người dân phấn khởi khi được nhận những suất quà Tết ấm áp nghĩa tình.

Đồng chí Ngô Quang Ước - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã cho biết: Những phần quà Tết được trao đến người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia, tiếp nối truyền thống tốt đẹp tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, góp phần động viên tinh thần giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các cháu mồ côi thêm niềm vui đón Tết.

Thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cấp, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Hồng Nhung