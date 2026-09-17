Hướng dẫn cách phân biệt đồ thờ bằng đồng đúc thủ công và đúc máy

Thị trường đồ thờ cúng hiện nay phổ biến hai dòng sản phẩm chính: Đúc máy công nghiệp (thường gọi là đồ đồng Đài Loan) và đúc thủ công truyền thống. Dưới góc độ chuyên môn, Nghệ nhân Dương Bá Tiến từ xưởng Đúc đồng Lộc Nam (Ý Yên, Nam Định), nay là tỉnh Ninh Bình đã chỉ ra các tiêu chí kỹ thuật định lượng để người dùng dễ dàng nhận diện và thẩm định cấu trúc sản phẩm.

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1. Phân tích thông số kỹ thuật của đồ thờ đúc máy

Đồ đồng đúc máy được sản xuất hàng loạt trên dây chuyền công nghiệp bằng khuôn cát mịn, tối ưu hóa thời gian chế tác.

Thành phần vật liệu: Sử dụng hợp kim đồng thau pha trộn tỷ lệ kẽm và tạp chất cao nhằm làm giảm nhiệt độ nóng chảy và tăng tính dễ ép khuôn.

Trọng lượng và độ dày: Sản phẩm có phần thành kim loại rất mỏng, dẫn đến khối lượng nhẹ. Một đỉnh đồng đúc máy kích thước 50cm thường chỉ nặng khoảng 4-5kg.

Xử lý bề mặt: Bề mặt được áp dụng công nghệ mạ màu tĩnh điện cho ra màu vàng sáng bóng, đồng đều. Lớp mạ này dễ bị oxy hóa, bong tróc hoặc xỉn màu sau 2-3 năm tiếp xúc với nhiệt độ và độ ẩm.

2. Đặc tính nhận diện đồ thờ đúc thủ công nguyên khối

Đây là dòng sản phẩm được chế tác hoàn toàn bằng sức người từ khâu tạo khuôn đất, nung lò, rót đồng đến gia công nguội tại các xưởng như Lộc Nam.

Tỷ lệ nguyên liệu: Chế tác từ đồng đỏ hoặc đồng vàng thanh khiết với tỷ lệ đồng chiếm trên 85%, đảm bảo độ liên kết vật lý bền vững và chống ăn mòn.

Trọng lượng thực tế: Phôi đồng đúc đặc, thành kim loại dày. Cùng kích thước 50cm, một đỉnh đồng thủ công có thể đạt trọng lượng từ 12-15kg, tạo độ đầm chắc cơ học.

Chi tiết hoa văn: Do chạm khắc bằng búa và ve đục, các họa tiết (rồng nổi, hoa sòi) có chiều sâu, độ uyển chuyển riêng biệt. Không có hai sản phẩm thủ công nào đạt độ giống nhau tuyệt đối 100% về mặt viền nét.

3. Phương pháp kiểm tra thực tế bằng vật lý

Để xác thực nhanh chất lượng khi mua hàng, Nghệ nhân Dương Bá Tiến khuyến nghị áp dụng ba thao tác đánh giá cơ bản:

Kiểm tra âm thanh: Dùng vật cứng gõ nhẹ vào thân đỉnh đồng. Khối đồng nguyên chất sẽ phát ra âm thanh đanh, vang và ngân dài. Hợp kim pha tạp chất cho tiếng kêu đục, ngắn.

Quan sát kết cấu trong: Úp ngược sản phẩm để xem cấu trúc bên trong đáy. Đồ đúc thủ công luôn giữ lại bề mặt nhám thô hoặc vết xỉn của khuôn đất sét, trong khi đồ đúc máy nhẵn mịn cả trong lẫn ngoài.

Đánh giá màu sắc: Đồ thủ công thường được xử lý hóa học bằng kỹ thuật hun giả cổ (tạo màu trầm ốc bươu, mắt cua) hoặc giữ nguyên màu mộc, có khả năng giữ màu hàng chục năm không phai.

4. Ứng dụng thực tiễn cho không gian thờ cúng

Việc lựa chọn phụ thuộc vào hạn mức tài chính và mục đích sử dụng. Đồ đúc máy đáp ứng nhu cầu trang trí ngắn hạn, chi phí thấp. Ngược lại, đồ đúc thủ công là tài sản có giá trị lưu truyền, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về độ bền vật liệu. Xưởng đúc đồng Lộc Nam tập trung cung cấp dữ liệu minh bạch về cấu trúc kim loại nhằm bảo vệ quyền lợi kỹ thuật cho người dùng.

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