Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị mở rộng Cụm công nghiệp Phú Thành II, xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ

{title}
{publish}
{head}
UBND xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị mở rộng Cụm công nghiệp Phú Thành II và mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đề xuất làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định.
Cụm công nghiệp Phú Thành II có diện tích hiện hữu khoảng 50 ha, dự kiến nghiên cứu mở rộng lên khoảng 71,93 ha, phần diện tích mở rộng khoảng 21,93 ha; địa điểm tại xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ.
Nhà đầu tư quan tâm nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị mở rộng cụm công nghiệp theo quy định tại các điểm b, d và đ khoản 1 Điều 9 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP và tệp tin điện tử của hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng tải công khai.
Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ hoặc qua Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ.
Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Nghĩa hoặc Phòng Kinh tế - UBND xã An Nghĩa để được hướng dẫn.
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN NGHĨA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO!
Thông báo số 174 của PHòng Kinh tế xã An Nghĩa_1789526835.pdf
Không chỉ đáp ứng nhu cầu thuê xe tải, dịch vụ vận chuyển hiện nay còn phải giải quyết đồng thời các công việc khảo sát, tháo lắp, đóng gói, bốc xếp và bàn giao tài sản. Tại Hà...
Thực hiện nhiệm vụ UBND xã Tề Lỗ giao tại Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 31/8/2025 về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Tề Lỗ (sau sắp...
Cùng với sự phát triển của công nghệ sản xuất, doanh nghiệp ngày càng có nhu cầu tìm kiếm các thiết bị, vật tư và giải pháp đồng bộ thay vì đầu tư riêng lẻ từng hạng mục. Theo...
Chi phí hạ tầng số: Doanh nghiệp nên thuê VPS hay đầu tư máy chủ?
Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng kéo theo nhu cầu luân chuyển hàng hóa trong các khu vực nội thành ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, việc di chuyển trên những cung đường...
Gõ cụm “resort biển ở Nha Trang” vào ô tìm kiếm, bạn sẽ nhận về hàng trăm kết quả trông na ná nhau: ảnh hồ bơi vô cực, ảnh bãi cát trắng, ảnh hoàng hôn. Điều mà những bộ ảnh đó...
Đâu là dòng điện thoại OPPO lý tưởng nhất dành cho người dùng?