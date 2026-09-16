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Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị mở rộng Cụm công nghiệp Phú Thành II, xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ

UBND xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị mở rộng Cụm công nghiệp Phú Thành II và mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đề xuất làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định.

Cụm công nghiệp Phú Thành II có diện tích hiện hữu khoảng 50 ha, dự kiến nghiên cứu mở rộng lên khoảng 71,93 ha, phần diện tích mở rộng khoảng 21,93 ha; địa điểm tại xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ.

Nhà đầu tư quan tâm nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị mở rộng cụm công nghiệp theo quy định tại các điểm b, d và đ khoản 1 Điều 9 Nghị định số 32/2024/NĐ-CP và tệp tin điện tử của hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo được đăng tải công khai.

Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ hoặc qua Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ.

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Nghĩa hoặc Phòng Kinh tế - UBND xã An Nghĩa để được hướng dẫn.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN NGHĨA TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO!

Thông báo số 174 của PHòng Kinh tế xã An Nghĩa_1789526835.pdf



 Từ khóa: tỉnh Phú Thọ Cụm công nghiệp Hồ sơ Thông báo mở rộng Dịch vụ công trực tuyến tiếp nhận Hành chính công Nhà đầu tư Trung tâm
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