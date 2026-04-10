Hút thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng

Người sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị phạt tiền tới 5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy tang vật vi phạm.

Mức phạt này được quy định tại Nghị định 90/2026 được Chính phủ vừa ban hành. Cụ thể, hành vi sử dụng thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá nung nóng bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Đây là mức xử phạt trực tiếp áp dụng với người dùng trong bối cảnh các sản phẩm này ngày càng phổ biến, đặc biệt ở giới trẻ.

Không chỉ người sử dụng, cá nhân hoặc tổ chức “chứa chấp” người khác sử dụng các sản phẩm này tại địa điểm do mình quản lý cũng bị xử phạt nặng hơn, từ 5 đến 10 triệu đồng. Quy định này loại trừ trường hợp giữa các thành viên gia đình như cha mẹ, con cái, vợ chồng.

Ngoài tiền phạt, cơ quan chức năng còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với người vi phạm.

Ở khía cạnh kinh doanh, các hành vi liên quan đến thuốc lá truyền thống cũng bị siết chặt. Cửa hàng không treo biển “không bán cho người dưới 18 tuổi” có thể bị phạt đến 3 triệu đồng. Việc bán thuốc lá cho người chưa đủ tuổi, trưng bày sai quy định hoặc bán sản phẩm không có cảnh báo sức khỏe bị phạt tới 5 triệu đồng, thậm chí đình chỉ kinh doanh 1-3 tháng.

Đáng chú ý, các vi phạm về in ấn, ghi nhãn cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá bị xử phạt rất nặng, lên tới 40 triệu đồng, kèm theo đình chỉ hoạt động đến 6 tháng và buộc thu hồi hoặc tiêu hủy sản phẩm vi phạm.

Thiết bị sử dụng thuốc lá điện tử của một học sinh. Ảnh:Phan Dương

Quy định siết chặt quản lý được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ sử dụng thuốc lá thế hệ mới tại Việt Nam tăng nhanh ở mức đáng báo động. Thống kê giai đoạn 2019-2023 cho thấy tỷ lệ hút thuốc lá điện tử ở học sinh 13-17 tuổi tăng vọt từ 2,6% lên 8,1%. Năm 2023, cả nước ghi nhận hơn 1.200 ca nhập viện do ngộ độc và các bệnh lý liên quan đến loại sản phẩm này.

Mới nhất, một nghiên cứu gần 2.500 sinh viên ở Hà Nội, Đà Nẵng, Huế và TP HCM cho thấy tuổi trung bình bắt đầu sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là 16,9. Khảo sát cũng cho thấy nhiều người trẻ tin rằng các sản phẩm này không chứa nicotine hoặc không gây hại cho sức khỏe. Tiến sĩ Trần Thị Phương Thảo, đại diện nhóm nghiên cứu, cho biết 37% sinh viên tin rằng thuốc lá điện tử không chứa nicotine, 15% cho rằng khói chỉ là “hơi nước” vô hại.

Trước thực trạng trên, tại kỳ họp tháng 11/2024, Quốc hội đã thống nhất cấm toàn diện việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025. Việt Nam hiện là một trong số hơn 40 quốc gia cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Cách dùng sắn dây thanh nhiệt, giải độc

Cách dùng sắn dây thanh nhiệt, giải độc
2026-04-10 17:05:00

Hiện nay đang là mùa thu hoạch sắn dây. Cây sắn dây được trồng lấy rễ (củ) luộc ăn và làm thuốc, có thể dùng để phòng trị rất nhiều bệnh, lấy tên thuốc là cát căn.

5 nhóm người không nên ăn trứng muối

5 nhóm người không nên ăn trứng muối
2026-04-10 15:02:00

Trứng muối là món ăn hấp dẫn và giàu dinh dưỡng nhưng không phải ai cũng nên thưởng thức món ngon này. Đối với một số người, trứng muối có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

5 loại đồ uống giúp an thần, ngủ ngon

5 loại đồ uống giúp an thần, ngủ ngon
2026-04-10 06:31:00

Uống trà hoa cúc, sữa ấm hoặc trà bạc hà có thể hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ nhờ giúp thư giãn, giảm căng thẳng và lo âu.

4 lợi ích của vị đắng trong thực phẩm

4 lợi ích của vị đắng trong thực phẩm
2026-04-08 16:37:00

Thực phẩm có vị đắng thường “khó ăn” hơn nhưng lại mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Vậy vị đắng trong thực phẩm có tác dụng gì, cách nào để dễ ăn hơn?

Tin liên quan

Gợi ý

