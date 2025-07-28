Huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá để phát triển phường Việt Trì văn minh, hiện đại

Phường Việt Trì được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Tân Dân, Gia Cẩm, Minh Nông, Dữu Lâu và xã Trưng Vương, có diện tích tự nhiên 25,83 km2, quy mô dân số 73.006 người. Đảng bộ phường có 116 tổ chức cơ sở đảng với 6.338 đảng viên.

Trung tâm phường Việt Trì sầm uất.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ 5 đơn vị đã bám sát nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đạt kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra đều đạt và vượt, cụ thể: Thu ngân sách Nhà nước năm 2025 đạt 350 tỷ đồng; số lao động được giải quyết việc làm bình quân hàng năm với 798 lao động.

Xác định mũi nhọn với 3 khâu đột phá đó là: Đầu tư kết cấu hạ tầng; phát triển dịch vụ; xây dựng đô thị văn minh, hiện đại với kết quả đạt được, Đảng uỷ đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án giao thông, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tạo diện mạo phường ngày càng văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch đẹp. Khâu đột phá về dịch vụ được quan tâm chỉ đạo và đạt được những kết quả tích cực. Các loại hình thương mại hiện đại, kết hợp phương thức bán hàng truyền thống, thương mại điện tử giúp phân phối, lưu thông hàng hoá thuận tiện hơn. Đặc biệt, mạng lưới cơ sở dịch vụ lưu trú, ăn uống có sự phát triển mạnh, nhiều cơ sở cao cấp được đầu tư xây dựng, nâng cấp đã cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ, tổ chức các sự kiện, lễ hội lớn diễn ra trên địa bàn. Về xây dựng đô thị văn minh hiện đại được triển khai đồng bộ, hiệu quả; đến nay các chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng được phát triển theo hướng xanh, bền vững, ưu tiên phát triển hạ tầng công cộng đô thị, hạ tầng cây xanh; nhiều công trình được chỉnh trang, xây dựng mới có quy mô hiện đại đáp ứng yêu cầu mỹ quan, thân thiện với môi trường; diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp. Trên địa bàn hiện có khoảng trên 1.255 doanh nghiệp lớn, nhỏ đang hoạt động.

Công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng được phát triển theo hướng xanh, bền vững, ưu tiên phát triển hạ tầng công cộng đô thị, hạ tầng cây xanh, giảm tỷ lệ đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết; 100% các tuyến đường chính ở đô thị được chiếu sáng trong đó tập trung sử dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Tổ chức tốt các lễ hội truyền thống gắn với Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đảm bảo thành kính, trang nghiêm, góp phần quảng bá đời sống tinh thần phong phú, văn hoá đặc trưng vùng Đất Tổ... Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục có nhiều đổi mới, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã triển khai tích cực. Chất lượng các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa luôn được duy trì và phát triển; công tác phòng, chống dịch bệnh; an sinh xã hội được đảm bảo. Những kết quả, thành tựu đạt được trong 5 năm qua tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của phường Việt Trì là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh, tạo thế và lực mới cho sự phát triển của phường trong thời gian tới.

Bước vào nhiệm kỳ 2025- 2030, tận dụng vị trí địa lý thuận lợi, là đầu mối của tỉnh kết nối với các tuyến giao thông quốc gia, với mục tiêu xây dựng phường Việt Trì trở thành phường trung tâm của tỉnh Phú Thọ. Để thực hiện được mục tiêu đó, phường Việt Trì tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của Nhân dân; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, kết quả đã đạt được cũng như những điều kiện, thời cơ mới. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, xây dựng đô thị Việt Trì văn minh, hiện đại, mang bản sắc riêng, trở thành phường trung tâm, trái tim của tỉnh Phú Thọ. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo hướng hiện đại nhằm thúc đẩy phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch và kinh tế số; nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đổi mới mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính. Tập trung làm tốt công tác đầu tư, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án phát triển kinh tế- xã hội; huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, liên doanh liên kết phát triển vùng động lực mới của tỉnh Phú Thọ. Phát huy giá trị văn hóa, tinh thần; tập trung phát triển các công trình công cộng vui chơi giải trí, dịch vụ, đô thị; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Phát triển ngành dịch vụ, thương mại, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của phường, nhất là dịch vụ thương mại theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Đẩy mạnh công tác quản lý đô thị, tăng cường cải tạo hạ tầng, chỉnh trang không gian công cộng, nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, xây dựng hạ tầng đô thị đảm bảo đồng bộ theo hướng xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại.

Đột phá mạnh mẽ về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nhất là xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tập trung chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa công tác quản lý Nhà nước, cải thiện dịch vụ công; tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao chất lượng cuộc sống. Phát triển ngành dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhất là dịch vụ, thương mại, du lịch theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Tập trung các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo bước đột phá trong xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ đòi hỏi phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân cùng vào cuộc.

Với lộ trình và khâu đột phá rõ ràng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Việt Trì đoàn kết, chung sức, đồng lòng, huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá để xây dựng Phường trở thành trung tâm văn minh, hiện đại của tỉnh.

Nguyễn Văn Đức - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Việt Trì