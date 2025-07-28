Indonesia dẫn đầu ASEAN trong chuyển đổi số và dữ liệu

Trong những năm gần đây, Indonesia đã thể hiện vai trò tiên phong thông qua những sáng kiến đáng kể trong hợp tác phát triển kỹ thuật số của ASEAN.

Ảnh minh họa.

Giai đoạn 2019-2024 đánh dấu bước tiến vượt bậc trong hợp tác thống kê kỹ thuật số giữa Indonesia và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Hợp tác này, theo tổ chức ResearchGate của Indonesia, không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số cho khu vực, mà còn là nền tảng quan trọng để ASEAN ra quyết định dựa trên dữ liệu, thúc đẩy hội nhập dữ liệu khu vực và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững.

Quá trình chuyển đổi số tại Đông Nam Á, đặc biệt là ở Indonesia, đã diễn ra nhanh chóng trong 5 năm qua. ASEAN được dự báo sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới vào năm 2030. Trong bối cảnh đó kinh tế số được xem là động lực tăng trưởng chủ chốt của khu vực. Các nghiên cứu ước tính tiềm năng kinh tế số của ASEAN có thể tăng thêm 1.000 tỷ USD trong thập kỷ tới.

Để khai thác tiềm năng này, các khuôn khổ chiến lược đã được thiết lập bao gồm: Kế hoạch tổng thể Kỹ thuật số ASEAN 2025 và Thỏa thuận Khung Kinh tế Kỹ thuật số ASEAN (DEFA) - với kỳ vọng sẽ nâng giá trị kinh tế số của ASEAN lên 2.000 tỷ USD vào năm 2030.

Năm 2023, Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia (BPS) được Liên hợp quốc lựa chọn làm trung tâm khu vực về dữ liệu lớn và khoa học dữ liệu cho châu Á‐Thái Bình Dương, hỗ trợ Nền tảng Toàn cầu của Liên hợp quốc. Đây là bước ngoặt củng cố vai trò lãnh đạo số của Indonesia trong lĩnh vực này.

Thông qua BPS, Indonesia khởi xướng nhiều hoạt động đào tạo và nâng cao năng lực thống kê kỹ thuật số trên toàn ASEAN, đồng thời thúc đẩy nền tảng chia sẻ dữ liệu thống kê chính thức và các thực tiễn tốt giữa các viện thống kê quốc gia.

Cho đến nay, Indonesia là quốc gia đóng góp lớn nhất vào Tổng giá trị hàng hóa (GMV) của nền kinh tế số ASEAN. Sự tăng trưởng nhanh của các công ty khởi nghiệp (start-up) kỹ thuật số Indonesia đã trở thành động lực thúc đẩy cho toàn khối.

Bà Meutya Hafid, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia, nhấn mạnh hợp tác khu vực là chìa khóa cho chuyển đổi số ASEAN - và Indonesia giữ vai trò trung tâm trong thúc đẩy một quá trình chuyển đổi bao trùm và bền vững.

Sự hợp tác giữa Indonesia và ASEAN trong giai đoạn 2019-2024 đã thành công trong việc củng cố hội nhập dữ liệu số, mở rộng khả năng tiếp cận và kỹ năng số, xây dựng cơ sở hạ tầng, và thiết lập các quy định cũng như hợp tác chiến lược.

Những thành tựu đó tạo nền tảng vững chắc để nền kinh tế số ASEAN phát triển hướng tới một tương lai bao trùm, cạnh tranh, nơi Indonesia không chỉ đóng góp lớn mà còn là nhà tiên phong định hình một tương lai kỹ thuật số thịnh vượng và công bằng cho toàn khu vực.

Nguồn TTXVN/Vietnam+