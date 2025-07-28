Indonesia dẫn đầu ASEAN trong chuyển đổi số và dữ liệu

{title}
{publish}
{head}
Trong những năm gần đây, Indonesia đã thể hiện vai trò tiên phong thông qua những sáng kiến đáng kể trong hợp tác phát triển kỹ thuật số của ASEAN.
Ảnh minh họa.
Giai đoạn 2019-2024 đánh dấu bước tiến vượt bậc trong hợp tác thống kê kỹ thuật số giữa Indonesia và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Hợp tác này, theo tổ chức ResearchGate của Indonesia, không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số cho khu vực, mà còn là nền tảng quan trọng để ASEAN ra quyết định dựa trên dữ liệu, thúc đẩy hội nhập dữ liệu khu vực và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững.
Quá trình chuyển đổi số tại Đông Nam Á, đặc biệt là ở Indonesia, đã diễn ra nhanh chóng trong 5 năm qua. ASEAN được dự báo sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới vào năm 2030. Trong bối cảnh đó kinh tế số được xem là động lực tăng trưởng chủ chốt của khu vực. Các nghiên cứu ước tính tiềm năng kinh tế số của ASEAN có thể tăng thêm 1.000 tỷ USD trong thập kỷ tới.
Để khai thác tiềm năng này, các khuôn khổ chiến lược đã được thiết lập bao gồm: Kế hoạch tổng thể Kỹ thuật số ASEAN 2025 và Thỏa thuận Khung Kinh tế Kỹ thuật số ASEAN (DEFA) - với kỳ vọng sẽ nâng giá trị kinh tế số của ASEAN lên 2.000 tỷ USD vào năm 2030.
Đáng chú ý, trong những năm gần đây Indonesia đã thể hiện vai trò tiên phong thông qua những sáng kiến đáng kể trong hợp tác phát triển kỹ thuật số của ASEAN.
Năm 2023, Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia (BPS) được Liên hợp quốc lựa chọn làm trung tâm khu vực về dữ liệu lớn và khoa học dữ liệu cho châu Á‐Thái Bình Dương, hỗ trợ Nền tảng Toàn cầu của Liên hợp quốc. Đây là bước ngoặt củng cố vai trò lãnh đạo số của Indonesia trong lĩnh vực này.
Thông qua BPS, Indonesia khởi xướng nhiều hoạt động đào tạo và nâng cao năng lực thống kê kỹ thuật số trên toàn ASEAN, đồng thời thúc đẩy nền tảng chia sẻ dữ liệu thống kê chính thức và các thực tiễn tốt giữa các viện thống kê quốc gia.
Cho đến nay, Indonesia là quốc gia đóng góp lớn nhất vào Tổng giá trị hàng hóa (GMV) của nền kinh tế số ASEAN. Sự tăng trưởng nhanh của các công ty khởi nghiệp (start-up) kỹ thuật số Indonesia đã trở thành động lực thúc đẩy cho toàn khối.
Bà Meutya Hafid, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia, nhấn mạnh hợp tác khu vực là chìa khóa cho chuyển đổi số ASEAN - và Indonesia giữ vai trò trung tâm trong thúc đẩy một quá trình chuyển đổi bao trùm và bền vững.
Sự hợp tác giữa Indonesia và ASEAN trong giai đoạn 2019-2024 đã thành công trong việc củng cố hội nhập dữ liệu số, mở rộng khả năng tiếp cận và kỹ năng số, xây dựng cơ sở hạ tầng, và thiết lập các quy định cũng như hợp tác chiến lược.
Những thành tựu đó tạo nền tảng vững chắc để nền kinh tế số ASEAN phát triển hướng tới một tương lai bao trùm, cạnh tranh, nơi Indonesia không chỉ đóng góp lớn mà còn là nhà tiên phong định hình một tương lai kỹ thuật số thịnh vượng và công bằng cho toàn khu vực.
Nguồn TTXVN/Vietnam+
baophutho.vn Trong bối cảnh ngành Y tế đang chuyển mình mạnh mẽ theo xu thế số hóa, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình (cũ), nay là BVĐK Hòa Bình đã trở...
baophutho.vn Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số đối với việc nâng cao hiệu quả các khâu công tác...
Các nhà nghiên cứu Australia đã phát triển một vật liệu mới có khả năng sử dụng ánh sáng Mặt Trời để phân hủy các "hóa chất vĩnh cửu" (PFAS) độc hại trong nước thành fluoride...
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc mới đây đã trình làng robot hình người đầu tiên trên thế giới có thể hoạt động đa kịch bản, thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc với cấu trúc “một...
baophutho.vn Xã Mường Động được thành lập từ việc sáp nhập 4 xã: Đông Bắc, Hợp Tiến, Tú Sơn và Vĩnh Tiến với quy mô dân số là 25.468 người, là một trong số...
baophutho.vn Ngày 8/8, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VIII tổ chức tập huấn công tác quản lý, cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho cán bộ,...
Nhiều người lo ngại rằng các thiết bị nhà thông minh sẽ dẫn đến việc tiêu thụ điện cao hơn do sự xuất hiện của các kết nối Wi-Fi, cảm biến và trợ lý giọng nói.
Số lượng vụ phóng tàu vũ trụ trên toàn cầu đang gia tăng nhanh chóng và có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đến tầng ozone của Trái Đất.
Các chuyên gia y tế Trung Quốc cho biết họ có thể tạo ra tế bào chống ung thư ngay bên trong cơ thể người bằng công cụ liệu pháp gene.
Cuộc đua mới trong lĩnh vực pin smartphone đang diễn ra với dung lượng lên đến 10.000 mAh trên một số mẫu phổ thông đến từ các thương hiệu Trung Quốc.
Robot tích hợp AI của Nga có thể giám sát, phân tích kỹ thuật tập luyện và điều chỉnh giáo án cá nhân hóa, hỗ trợ cả vận động viên chuyên nghiệp lẫn người mới bắt đầu.
Công ty Skydweller Aero và Thales hợp tác phát triển drone năng lượng mặt trời có khả năng bay suốt 90 ngày và radar thông minh giúp cách mạng hóa theo dõi dài hạn.