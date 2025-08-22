iPhone 18 sẽ “khai tử” tính năng mới chỉ được 2 năm tuổi

Một trong những tính năng được ca ngợi nhất của Apple trong vài năm trở lại đây có thể sẽ bị khai tử sau khi iPhone 18 ra mắt.

Apple đã gây chú ý khi giới thiệu nút Camera Control trên iPhone 16, vốn được coi là một trong những cải tiến đáng kể nhất trong lịch sử iPhone của hãng. Tuy nhiên, tính năng này được cho là sẽ bị loại bỏ trên iPhone 18 do không được nhiều người sử dụng.

Nút Camera Control chỉ mới xuất hiện trên iPhone trong chưa đầy một năm

Vì sao Apple muốn loại bỏ Camera Control trên iPhone 18?

Theo báo cáo từ một bài đăng trên Weibo, Apple được cho là đã thông báo với các nhà cung cấp rằng họ sẽ ngừng đặt hàng các linh kiện cần thiết cho nút Camera Control. Nguyên nhân được cho là tính năng này không thu hút đủ sự tương tác từ người dùng, đặc biệt trong bối cảnh Apple muốn cắt giảm chi phí sản xuất.

Dĩ nhiên, người dùng cũng được cho là nên thận trọng với báo cáo. Đầu tiên, nguồn rò rỉ không có thành tích cao về độ tin cậy và không có nguồn cung cấp thông tin cụ thể mà chủ yếu tổng hợp từ các nguồn khác hơn là đưa ra thông tin mới. Thứ hai, có thể còn quá sớm để Apple đưa ra quyết định quan trọng cho iPhone 18, đặc biệt khi iPhone 17 vẫn chưa ra mắt.

Nút Camera Control đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ Apple kể từ khi ra mắt. Trong khi một số khen ngợi trải nghiệm xúc giác và các điều khiển camera tiên tiến, cũng không ít người cho rằng nó là thừa thãi so với các điều khiển trên màn hình.

Hơn nữa, tính năng này chưa được các nhà sản xuất khác sao chép rộng rãi. Điều này đáng chú ý khi mà các quyết định tranh cãi trước đây của Apple, như loại bỏ jack cắm tai nghe 3,5 mm hay thêm notch, thường nhanh chóng được các đối thủ cạnh tranh áp dụng.

Mặc dù một số ít công ty như Realme, Oppo và Nubia đã công bố phiên bản nút Camera Control của riêng họ, các thương hiệu còn lại dường như không quan tâm, cho thấy nút này có thể không nhận được đánh giá cao, hoặc giá trị thiết kế mới của Apple không còn tác động sâu sắc trong thế giới công nghệ nữa.

Dẫu vậy, với việc Apple đang tập trung vào trí tuệ nhân tạo và khả năng khởi chạy camera chỉ bằng một nút nhấn có thể là yếu tố mà hãng khó có thể bỏ qua.

Nguồn thanhnien.vn