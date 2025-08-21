Kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 21/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2769/ QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, ban hành khung kế hoạch cụ thể như sau: Ngày tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Cô giáo và học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Đồng Lương trong ngày tựu trường.

Tổ chức khai giảng vào ngày 5/9. Kết thúc học kỳ I trước ngày 18/1/2026; hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026. Riêng đối với học sinh lớp 12 các trường PT Dân tộc nội trú THCS&THPT và trường PT Dân tộc nội trú THPT thời gian học kết thúc trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 5 ngày.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và THCS trước ngày 30/6/2026. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2026.

Thi tốt nghiệp THPT (dự kiến diễn ra trong các ngày 11, 12/6/2026) và các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phải đảm bảo đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần; học kỳ II có 17 tuần). Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học.

Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học...

Hiền Mai