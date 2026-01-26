Kết nối yêu thương

Với phương châm kết nối những trái tim để chia sẻ yêu thương, những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Xuân Hòa thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần đem niềm vui và hạnh phúc đến với người nghèo, người yếu thế trên địa bàn phường. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của Hội có điều kiện thuận lợi hơn trong huy động nguồn lực, gắn kết các lực lượng xã hội và phát huy hiệu quả các mô hình và hoạt động phong trào.

Đại diện Công ty CP Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Vận tải Việt Hà trao quà cho các cháu trong chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Đồng chí Nguyễn Thị Dung - Chủ tịch Hội LHPN phường chia sẻ: “Hội xác định công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái đối với cộng đồng. Chúng tôi muốn bắc những nhịp cầu, kết nối những trái tim yêu thương trong cộng đồng đến với những hoàn cảnh còn khó khăn”. Trong thời gian qua, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện được Hội triển khai sâu rộng, thiết thực, thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ.

Nhân các dịp lễ, Tết, Hội phối hợp chặt chẽ với UBND phường, Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời động viên, sẻ chia, giúp các gia đình vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Vừa qua, Hội LHPN phường đã cùng Lữ đoàn 113 và Đoàn thanh niên phường tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 5 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường.

Cùng với đó, đoàn công tác của 3 đơn vị còn tổ chức vệ sinh quanh khuôn viên nhà và nấu “Bữa cơm ân tình” tại 2 gia đình hội viên thuộc đối tượng hộ nghèo tại thôn Chung và thôn An Đồng. Đây không chỉ đơn thuần là một bữa cơm mà còn thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, động viên tinh thần gắn kết yêu thương đối với những gia đình còn nhiều khó khăn trên địa bàn.

Lữ đoàn 113 phối hợp với Hội LHPN và Đoàn thanh niên phường thăm hỏi và tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các chương trình như: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Đồng hành cùng con”, “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục được Hội triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh. Trong nhiệm kỳ 2021-2025, Hội đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 252 triệu đồng cho 14 cháu mồ côi trong 3 năm liên tiếp. Đây là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chia sẻ yêu thương, giúp các em có điểm tựa về cả tinh thần lẫn vật chất để phát triển toàn diện trong cộng đồng.

Là một trong những đơn vị đồng hành cùng chương trình “Mẹ đỡ đầu”, ông Phạm Việt Hưng - Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Vận tải Việt Hà cho biết: Thông qua Hội LHPN phường chúng tôi cũng muốn góp một phần nhỏ bé vào hỗ trợ để các cháu viết tiếp ước mơ còn dang dở, có thêm nghị lực, niềm tin vươn lên trở thành người có ích trong xã hội.

Hội LHPN phường tiếp nhận nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đầy trách nhiệm, Hội LHPN phường Xuân Hòa khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo bền vững, triển khai các hoạt động an sinh xã hội. Không chỉ giúp phụ nữ có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, Hội còn lan tỏa mạnh mẽ những giá trị nhân văn, nghĩa tình trong cộng đồng.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, Hội LHPN phường Xuân Hòa tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, chương trình hỗ trợ phụ nữ, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh; mỗi phụ nữ thực sự trở thành chủ thể của sự phát triển và hạnh phúc.

Thu Hà