Nghĩa nặng tình sâu, vẹn tròn đạo lý

Sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập 3 tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ và Vĩnh Phúc thành tỉnh Phú Thọ mới, vùng đất cội nguồn không chỉ mở rộng về không gian phát triển mà còn mang trên mình một trọng trách đặc biệt: chăm lo cho gần nửa triệu người có công và thân nhân liệt sĩ. Trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” tiếp tục được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân gìn giữ, vun đắp bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty Điện lực Phú Thọ thăm hỏi, tặng quà động viên Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Tấn (xã Võ Miếu).

Phú Thọ hiện có 495.602 người có công và thân nhân, trong đó 38.397 liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc; 46.414 thương binh mang trên mình thương tật chiến tranh và 3.094 Mẹ Việt Nam anh hùng. Đằng sau mỗi con số là một câu chuyện, một ký ức, một phần lịch sử được viết nên bằng máu, nước mắt và lòng quả cảm.

Chăm lo cho người có công vì thế không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, đạo lý. Những năm qua, ngành Nội vụ tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nhiều chính sách, chương trình thiết thực nhằm bảo đảm các chế độ ưu đãi được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Công tác thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người có công luôn được các cấp, ngành và địa phương quan tâm thực hiện thường xuyên.

Sự đổi thay trong đời sống của nhiều gia đình chính sách là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của những chính sách nhân văn đó. Thực hiện Quyết định số 21/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công, toàn tỉnh đã có 1.580 gia đình được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí hơn 62 tỷ đồng.

Cùng với hỗ trợ về nhà ở, nhiều chính sách khác như đào tạo nghề, tạo việc làm cho con em gia đình chính sách cũng được triển khai đồng bộ. Nhờ đó, đời sống của người có công từng bước được cải thiện. Đến nay, hơn 99,6% hộ người có công trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cư dân nơi cư trú. Đây là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ từ cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay của toàn xã hội.

Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong (Khu Di tích lịch sử Đền Hùng).

Tuy nhiên, công tác đền ơn đáp nghĩa vẫn còn những khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ. Ở một số nơi, vẫn còn gia đình chính sách gặp khó khăn trong cuộc sống; một số hồ sơ xác nhận người có công còn tồn đọng do nhiều nguyên nhân khách quan. Bên cạnh đó, những vướng mắc liên quan đến tiêu chuẩn công nhận người có công trong từng giai đoạn lịch sử, hay chế độ đối với một số đối tượng cụ thể cũng cần được nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm lo người có công, tỉnh Phú Thọ đã ban hành nhiều chính sách mới. Trong đó, 3 văn bản quan trọng, gồm 2 nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi cho công tác quản lý nghĩa trang liệt sĩ, chính sách tặng quà đối với người có công và 1 quyết định của UBND tỉnh về quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Đây được kỳ vọng tạo thêm cơ sở pháp lý quan trọng để công tác tri ân được thực hiện đồng bộ, trang trọng hơn.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh.

Cùng với các chính sách của Nhà nước, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được đẩy mạnh trong toàn xã hội. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể tích cực tham gia các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ người có công, từ việc xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà đến thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách. Sự chung tay góp phần làm ấm lòng những người đã từng cống hiến cho đất nước.

Thời gian tới, tỉnh Phú Thọ xác định tiếp tục đổi mới cách thức triển khai các phong trào tri ân, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả nhằm huy động sự tham gia rộng rãi của cộng đồng trong công tác chăm sóc người có công. Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, sự quan tâm về tinh thần, những cuộc gặp gỡ, trò chuyện, thăm hỏi khi ốm đau cũng mang giá trị lớn lao, giúp gắn kết tình cảm giữa các thế hệ.

Ngành Nội vụ sẽ tiếp tục tổng hợp những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để kiến nghị Trung ương xem xét, điều chỉnh Pháp lệnh Ưu đãi người có công cho phù hợp với tình hình hiện nay. Mục tiêu năm 2026 không còn hộ người có công thuộc diện nghèo không chỉ là một chỉ tiêu phát triển xã hội mà còn là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Trên vùng đất cội nguồn linh thiêng, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” vẫn đang được gìn giữ và tiếp nối. Những việc làm thiết thực hôm nay chính là minh chứng cho nghĩa tình sâu nặng của quê hương đối với những người đã cống hiến cho đất nước.

Lê Hoàng