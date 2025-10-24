Khắc phục đoạn đứt gãy nền đường trên tuyến tỉnh lộ 433

Sau ảnh hưởng nghiêm trọng của cơn bão số 10, tuyến đường tỉnh 433 kết nối các xã vùng cao phía Nam của tỉnh xuất hiện hàng chục điểm sạt lở đất, đá, gây đứt gãy giao thông. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai phương án cấp bách để khôi phục đoạn tuyến bị đứt gãy tại Km24+800, đưa giao thông sớm trở lại bình thường.

Đường tỉnh 433 tại vị trí Km24+800 thuộc xã Cao Sơn bị sạt lở, đứt gãy, dài khoảng 40m đang được triển khai các thủ tục để thi công.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 kèm mưa lớn kéo dài, tuyến tỉnh lộ 433 đã ghi nhận nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng tại các xã Cao Sơn, Tân Pheo, Quy Đức, Đức Nhàn. Khối lượng đất, đá tràn xuống mặt đường ước tính hàng nghìn mét khối, trong đó riêng vị trí Km24+800 thuộc địa bàn xã Cao Sơn bị đứt gãy hoàn toàn nền đường, chiều dài hư hỏng khoảng 40m.

Đây là tuyến đường có địa hình đồi núi dốc, nền yếu, sau mưa lũ đã bị đất, đá từ trên cao đổ xuống gây xói lở taluy âm, cuốn trôi một phần nền và mặt đường, làm giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Người dân lưu thông chỉ có thể đi bằng xe máy qua đường tránh nhỏ, còn các phương tiện vận tải lớn không thể di chuyển, khiến việc lưu thông hàng hóa, vật liệu xây dựng lên các xã vùng cao bị đình trệ.

Anh Lê Văn Tuyền, trú tại xã Thanh Sơn đã phản ánh đến Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ việc ách tắc kéo dài ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh của người dân. Các chuyến xe chở vật liệu xây dựng, nông sản không thể qua lại, hoạt động giao thương với các xã Quy Đức, Đức Nhàn gần như bị tê liệt. Anh Tuyền bày tỏ mong muốn chính quyền các cấp sớm tập trung khắc phục để người dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội.

Trước tình hình đó, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ đã làm việc với bà Bùi Thị Hòa Bình - Chủ tịch UBND xã Cao Sơn. Theo bà Bình, trong đợt mưa bão vừa qua, các địa phương trên tuyến đường 433 ghi nhận hàng chục điểm sạt lở, tập trung tại các vị trí taluy dương sạt trượt đất đá xuống mặt đường và taluy âm bị nước lũ khoét sâu gây sụt lún. Các điểm sạt lở nhỏ đã được xử lý kịp thời, tuy nhiên đoạn Km24+800 qua địa bàn xã bị sạt lở đặc biệt nghiêm trọng. Trong khi đó, tuyến đường 433 là tuyến huyết mạch duy nhất nối với các xã vùng cao. Việc đứt gãy giao thông khiến sinh hoạt, sản xuất của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Chính quyền các xã đã có văn bản kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, khắc phục khẩn cấp các tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng do thiên tai. Mục tiêu là khôi phục giao thông an toàn, thuận tiện trong thời gian sớm nhất, bảo đảm nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Ngay sau khi nhận được thông tin sạt lở tại tuyến tỉnh lộ 433, Sở Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc. Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú Thọ được yêu cầu huy động nhân lực, phương tiện xử lý các điểm sạt lở taluy, khơi thông hệ thống thoát nước, phát quang lề đường và khắc phục các vị trí mặt đường bị hư hỏng.

Đối với đoạn tuyến Km24+800 bị đứt gãy nền đường, để đảm bảo việc đi lại của các phương tiện giao thông và Nhân dân, Sở Xây dựng đã xây dựng phương án tổ chức phân luồng giao thông tạm thời. Cụ thể, từ Km0+00 (địa phận phường Tân Hòa) đến Km22+200 tuyến đường tỉnh 433, phương tiện rẽ trái vào đường xóm Lanh đi Bến Sông, xã Cao Sơn và tiếp tục di chuyển để ra Km25+100 trên tuyến 433 và ngược lại. Việc phân luồng được áp dụng từ 15 giờ ngày 2/10/2025 cho đến khi có thông báo mới.

Song song với việc phân luồng, Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh phương án xử lý cấp bách đoạn tuyến Km24+800, đảm bảo ổn định việc đi lại trong thời gian nhanh nhất. Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu nhằm khắc phục thiệt hại do thiên tai, đảm bảo an toàn giao thông và ổn định đời sống người dân vùng cao.

Dự kiến sau khi được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư theo hướng dự án cấp bách, đoạn tuyến sẽ được thi công ngay trong thời gian sớm nhất. Trong thời gian chờ khắc phục, lực lượng chức năng tiếp tục đảm bảo giao thông tạm thời, kiểm soát an toàn tại các vị trí nguy hiểm, đồng thời khuyến cáo người dân tuân thủ hướng dẫn phân luồng, hạn chế lưu thông khi thời tiết bất lợi.

Theo Sở Xây dựng, công trình khắc phục đoạn Km24+800 có ý nghĩa cấp thiết trong bảo đảm an toàn giao thông, khôi phục hoạt động dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng cao. Việc sớm hoàn thành khắc phục sạt lở sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ cô lập, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão và tạo điều kiện để người dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.

Từ góc độ quản lý địa phương, bà Bùi Thị Hòa Bình khẳng định, việc đầu tư khắc phục đoạn tuyến Km24+800 theo tình huống cấp bách có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong khu vực. Tuyến đường 433 bị đứt gãy đã ảnh hưởng trực tiếp đến lưu thông hàng hóa, tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục của người dân; khiến việc vận chuyển vật liệu xây dựng, trang thiết bị phục vụ sản xuất gặp khó khăn.

Người dân địa phương kỳ vọng, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, đoạn đường bị đứt gãy tại Km24+800 trên tỉnh lộ 433 sẽ nhanh chóng được khắc phục.

Hồng Trung