Khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định sản xuất và đời sống nhân dân

Từ 19 giờ ngày 28/9/2025 đến 7 giờ ngày 30/9/2025, do ảnh hưởng của bão số 10 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to đến rất to, gây thiệt hại đáng kể về tài sản, cơ sở hạ tầng cho nhiều xã. Trước tình hình đó, các địa phương và lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả, nhằm nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất người dân vùng bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 7 giờ sáng ngày 30/9, toàn tỉnh có 379 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, ngập, sạt lở đất; 788 hộ dân (khoảng 3.392 nhân khẩu) đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đã được di dời đến nơi an toàn; gần 2.000ha lúa, hoa màu và cây trồng khác bị thiệt hại; 323,3 ha thủy sản bị ngập, tràn bờ. Mưa lũ cũng làm đổ vỡ 65m mương; 3 hồ, đập sạt lở; 50m tuyến đê hữu Ngòi Me, 200m tuyến đê hữu Ngòi Giành phải tổ chức chống tràn. Ngoài ra, 95 điểm bị sạt lở trên các tuyến đường giao thông với tổng khối lượng sạt lở đất khoảng trên 10.000m3 và nhiều điểm bị ngập úng ảnh hưởng đến giao thông đi lại cùng nhiều thiệt hại khác.

Chính quyền xã Sơn Lương huy động lực lượng hỗ trợ hộ dân bị sạt lở đất khắc phục hậu quả (Ảnh: Trang thông tin điện tử xã Sơn Lương)

Ngay sau khi nhận được thông tin về thiệt hại do bão số 10 gây ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thủ dân sự các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó. Các lực lượng được phân công ứng trực 24/24 giờ, liên tục theo dõi, cập nhật tình hình mưa bão để chủ động xử lý các tình huống phát sinh. Tại các thôn, lực lượng dân quân được chỉ đạo rà soát, canh gác tại các tuyến giao thông, ngầm tràn nhằm đảm bảo giao thông thông suốt. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người dân chằng, chống nhà cửa, di dời tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn, nhắc nhở các hộ nuôi cá lồng gia cố, bảo vệ tài sản; cắm biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, khu vực cảnh báo nguy hiểm...

Đồng chí Nguyễn Văn Vinh - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Đài, địa phương có 10 ngôi nhà bị sập hoàn toàn cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin có nhà dân bị sập, xã đã cử lực lượng tại chỗ hỗ trợ bà con di chuyển đến nơi an toàn. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của tỉnh về ứng phó với cơn bão, xã cũng đã cử lực lượng thực hiện cắm biển cảnh báo, lắp đặt barie tại các điểm xung yếu để ngăn người dân qua lại khi nước lũ tràn về, thực hiện nghiêm việc trực, sẵn sàng lực lượng để xử lý khi có tình huống xấu xảy ra. Xã đã huy động lực lượng giúp các hộ có nhà bị sập dọn dẹp và bà con đã ở nhờ nhà người thân, bố trí chỗ ở tạm, chờ xây dựng lại nhà mới trong thời gian sớm nhất. Đối với diện tích lúa bị thiệt hại, vùi lấp không có khả năng phục hồi, địa phương sẽ chỉ đạo bà con nhanh chóng thu dọn đồng ruộng, làm đất để chuẩn bị sản xuất vụ Đông sớm”.

Bà con nông dân tranh thủ thu hoạch lúa theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế thiệt hại do bão số 10 gây ra

Khi cơn bão số 10 đổ bộ, một trong những lĩnh vực sản xuất bị thiệt hại nặng nề nhất là ngành nông nghiệp, đặc biệt hiện tại là thời điểm bà con đang thu hoạch vụ Mùa, chuẩn bị cho sản xuất vụ Đông. Đối với lúa Mùa, đến nay đã thu hoạch được trên 52,3/67,3 nghìn ha. Cây ngô vụ hè thu đã thu hoạch được 6,7/18 nghìn ha. Bão số 10 đã khiến gần 2.000ha cây trồng vụ mùa bị ảnh hưởng và thiệt hại.

Ông Nguyễn Trường Giang- Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật cho biết: Để khắc phục kịp thời, hạn chế thiệt hại và sớm ổn định sản xuất, Chi cục khẩn trương tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành công văn đề nghị các địa phương chỉ đạo bà con khẩn trương tiêu úng, khơi thông dòng chảy trên ruộng, vườn và hệ thống kênh mương nội đồng, không để tình trạng ngập nước kéo dài, gây hư hỏng cho cây trồng. Đối với những diện tích lúa bị ngập, đổ ngã, khẩn trương rút nước để tránh thiệt hại năng suất, gặt sớm những diện tích đã chín, buộc dựng lại diện tích đổ ngã chưa đến kỳ thu hoạch; khẩn trương thu hoạch ngay khi mưa tạnh theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để bảo đảm năng suất lúa.

Dựng, buộc lại ngô bị đổ do ảnh hưởng của bão số 10

Đối với cây lâu năm, cắt tỉa phần hư hại, dựng lại cây đổ ngã, chăm sóc bổ sung phân bón lá, phân trung vi lượng và bón chế phẩm vi sinh vùng rễ cây để phòng bệnh trong đất. Đối với cây rau màu, dựng lại cây, giàn cây bị đổ ngã, xới phá váng bề mặt cho đất thông thoáng và chăm sóc để cây phục hồi nhanh. Riêng các diện tích bị thiệt hại hoàn toàn cần vệ sinh đồng ruộng và gieo trồng lại ngay khi nước rút. Đối với nuôi trồng thủy sản, tiến hành xả bớt nước trên tầng mặt để giảm bớt lượng nước mưa trong ao; đồng thời tiến hành chạy máy quạt nước, sục khí nhằm hạn chế sự phân tầng nước đối với những ao nuôi thâm canh và bán thâm canh; nhanh chóng gia cố bờ bao, khơi thông cống, rãnh, kênh mương đảm bảo thoát nước tốt khi xảy ra các đợt mưa lớn tiếp theo, sử dụng lưới quây để hạn chế thất thoát cá nuôi thoát ra đồng ruộng, sông ngòi...

Đối với các điểm sạt lở trên các tuyến giao thông, lực lượng chức năng đã phối hợp cùng các địa phương triển khai các phương án san gạt để đảm bảo đi lại cho bà con; tổ chức lực lượng canh gác tại các điểm có nguy cơ sạt lở cao để hướng dẫn người dân đi lại đảm bảo an toàn...

UBND tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, trong đó tập trung: Hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng; sửa chữa ngay các trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão. Chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ khẩn trương khắc phục ngay, khôi phục cấp điện, sóng viễn thông, nước sinh hoạt để bảo đảm sinh hoạt của Nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh. Xử lý các vấn đề về môi trường các khu vực bị ngập lụt sau bão lũ, không để dịch bệnh lây lan; khắc phục ngay các vị trí bị sạt lở trên các tuyến đường giao thông để đảm bảo giao thông được thông suốt; khôi phục sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp sau bão để sớm ổn định đời sống cho người dân....

Khắc phục hậu quả sạt lở, bảo đảm giao thông cho người dân ở xã Phú Khê (Ảnh: Trang thông tin xã Phú Khê)

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm dự kiến sẽ có khoảng 4-5 cơn bão trên biển Đông, trong đó có từ 1-2 cơn sẽ đổ bộ vào đất liền nước ta. Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “ 4 tại chỗ”; chủ động các phương án di dời Nhân dân, tài sản ra khỏi nơi có nguy cơ sạt lở cao trong trường hợp xảy ra thiên tai, mưa lớn kéo dài; các loại vật tư khác nhằm khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Phan Cường-Nguyễn Huế