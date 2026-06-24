Khách Tây mê mẩn một nơi ở Việt Nam, ở gần nửa tháng vẫn muốn chơi tiếp

Thay vì liên tục di chuyển giữa các điểm đến nổi tiếng của Việt Nam như nhiều du khách khác, vị khách người New Zealand dành trọn vẹn 11 ngày ở Hội An. Sau chuyến đi, cô muốn tiếp tục quay trở lại.

Bỏ qua nhiều điểm đến nổi tiếng, ở Hội An gần nửa tháng

Khi lên kế hoạch cho chuyến du lịch Việt Nam đầu tiên, chị Kerri King - nữ du khách người New Zealand - cho biết đã không nghe theo lời khuyên của bạn bè là trải nghiệm đủ hành trình Hà Nội, TPHCM và Phú Quốc.

Thay vào đó, chị cùng gia đình quyết định ở cố định tại Hội An trong suốt 11 ngày.

Ban đầu, đây chỉ là giải pháp phù hợp khi gia đình có con gái 9 tuổi đi cùng. Tuy nhiên, chuyến đi sau đó lại trở thành trải nghiệm hoàn hảo giúp họ khám phá Việt Nam theo cách sâu sắc hơn.

Theo nữ du khách New Zealand, khu vực Hội An - Đà Nẵng sở hữu sự đa dạng về cảnh quan, văn hóa và hoạt động trải nghiệm đến mức chị không hề cảm thấy tiếc nuối khi bỏ qua nhiều điểm đến khác ở Việt Nam.

Hội An là điểm đến được nhiều du khách trong và ngoài nước yêu thích.

“Thậm chí tới bây giờ tôi vẫn rất muốn quay lại”, chị chia sẻ.

Một trong những điều khiến chị Kerri hài lòng nhất là không phải mất thời gian cho các chuyến bay hay di chuyển đường dài.

Gia đình chị đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng và chỉ khoảng 45 phút sau đã nhận phòng tại khách sạn có tầm nhìn hướng ra những cánh đồng lúa xanh mướt.

Nữ du khách cho biết khách sạn có hồ bơi được con gái chị đặc biệt yêu thích. Từ đây, việc di chuyển tới các điểm tham quan rất thuận tiện.

Thay vào đó, chị cùng gia đình quyết định ở cố định tại Hội An trong suốt 11 ngày.

Ban đầu, đây chỉ là giải pháp phù hợp khi gia đình có con gái 9 tuổi đi cùng. Tuy nhiên, chuyến đi sau đó lại trở thành trải nghiệm hoàn hảo giúp họ khám phá Việt Nam theo cách sâu sắc hơn.

Theo nữ du khách New Zealand, khu vực Hội An - Đà Nẵng sở hữu sự đa dạng về cảnh quan, văn hóa và hoạt động trải nghiệm đến mức chị không hề cảm thấy tiếc nuối khi bỏ qua nhiều điểm đến khác ở Việt Nam.

“Thậm chí tới bây giờ tôi vẫn rất muốn quay lại”, chị chia sẻ.

Một trong những điều khiến chị Kerri hài lòng nhất là không phải mất thời gian cho các chuyến bay hay di chuyển đường dài.

Gia đình chị đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng và chỉ khoảng 45 phút sau đã nhận phòng tại khách sạn có tầm nhìn hướng ra những cánh đồng lúa xanh mướt.

Nữ du khách cho biết khách sạn có hồ bơi được con gái chị đặc biệt yêu thích. Từ đây, việc di chuyển tới các điểm tham quan rất thuận tiện.

Gia đình vị khách New Zealand trải nghiệm ở bãi biển An Bàng.

Theo chị Kerri, các chuyến xe công nghệ Grab có giá khá rẻ, chỉ vài USD mỗi lượt.

Khách sạn cũng cung cấp xe đạp miễn phí, giúp du khách dễ dàng khám phá những cung đường thân thiện với xe đạp ở Hội An.

Trong suốt kỳ nghỉ, gia đình chị dành thời gian thư giãn tại bãi biển An Bàng vào buổi sáng và dạo quanh phố cổ vào buổi chiều.

Những con phố với những bức tường vàng đặc trưng, phủ đầy hoa giấy hồng tím rực rỡ để lại ấn tượng sâu sắc với nữ du khách.

Dù có thể tham gia các chuyến đi trong ngày tới một số điểm đến khác, gia đình chị gần như không muốn rời Hội An. Chuyến tham quan duy nhất bên ngoài thành phố là tới một công viên giải trí.

“Thay vì dành phần lớn thời gian cho việc di chuyển, chúng tôi có thể tận hưởng mọi thứ Hội An mang lại mà vẫn có nhiều thời gian để nghỉ ngơi”, chị nói.

Mê mẩn ẩm thực Hội An, đặc biệt là cà phê Việt Nam

Một trong những ký ức đáng nhớ nhất của nữ du khách New Zealand là hành trình khám phá ẩm thực địa phương.

Chị Kerri nhận xét Hội An có nền ẩm thực rất đa dạng.

Hội An là điểm đến yêu thích của khách New Zealand.

Du khách có thể thưởng thức các món ăn quốc tế như đồ Mexico hay bánh hamburger vào một ngày, sau đó chuyển sang trải nghiệm đặc sản địa phương vào ngày tiếp theo.

Dù bánh mì là món ăn nổi tiếng được nhiều người nhắc tới, chị cho biết cao lầu và cơm gà mới là hai món khiến mình muốn quay lại thưởng thức nhiều lần. Vị khách cũng mê mẩn một loại đồ uống nổi tiếng bày bán tại phố cổ Hội An. Tuy nhiên, điều khiến chị nhớ nhất vẫn là cà phê Việt.

Sau khi thưởng thức nhiều ly cà phê dừa và cà phê sữa đặc tại các quán cà phê nổi tiếng, chị thừa nhận đã nghiện hương vị này. Dù đã trở về Nhật Bản sinh sống, nhưng chị vẫn thường xuyên đặt mua cà phê từ Việt Nam cho thỏa mãn cơn nghiền.

Trải nghiệm làm đồ gốm.

Một trong những lý do khiến vị khách New Zealand thấy Hội An đáng nhớ, đó là những làng nghề truyền thống.

Tại làng gốm Thanh Hà, gia đình chị được các nghệ nhân hướng dẫn nặn những chiếc bình nhỏ bằng tay. Chị cũng thích thú khi chứng kiến người dân sử dụng nồi chiên không dầu như những lò nung gốm mini.

Trong khi đó tại làng lụa Hội An, nữ du khách có cơ hội tìm hiểu toàn bộ quá trình sản xuất lụa từ nuôi tằm đến dệt vải. Chị cùng con gái còn tự tay làm những chiếc đèn lồng lụa khung tre.

Các món đồ thủ công này được chị nâng niu đặt vào hành lý để mang về nhà, treo ở vị trí quan trọng. Với chị, đây còn là những ký ức mà các món đồ mua sẵn không thể có được.

Ngoài ra, gia đình chị còn tham gia trải nghiệm chạm khắc gỗ tại làng mộc Kim Bồng và tìm hiểu quy trình làm hương truyền thống từ vỏ quế.

Kết thúc chuyến đi, chị mang về nhà nhiều món đồ thủ công như chân nến bằng đồng từ làng nghề Phước Kiều.

“Khác với những món quà lưu niệm thường bị bỏ quên trong ngăn kéo, đây là những vật dụng chúng tôi vẫn sử dụng mỗi ngày”, nữ du khách cho biết.

Bất ngờ vì Hội An thân thiện với gia đình có trẻ nhỏ

Trước khi tới Việt Nam, chị Kerri từng lo ngại giao thông đông đúc sẽ khiến việc tham quan cùng trẻ em trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế tại Hội An hoàn toàn khác với những gì chị hình dung.

Theo nữ du khách, nhiều khung giờ trong ngày, khu phố cổ hạn chế phương tiện cơ giới, giúp du khách có thể thong thả dạo bộ mà không phải liên tục né tránh xe máy.

Các hoạt động trải nghiệm như lớp học nấu ăn hay làm đèn lồng cũng rất phù hợp với trẻ em, giúp con gái chị tham gia trực tiếp vào đời sống văn hóa địa phương thay vì chỉ đứng quan sát.

Bên cạnh đó, điều khiến chị ấn tượng nhất chính là sự thân thiện, hiếu khách của người dân.

“Từ nhân viên khách sạn dành thời gian tết tóc cho con gái tôi đến những người thợ may trò chuyện như những người bạn cũ và chia sẻ nhiều kinh nghiệm địa phương, tất cả đều khiến chúng tôi cảm thấy được chào đón”, chị nói.

Dù tin rằng Việt Nam còn rất nhiều điểm đến hấp dẫn khác, chị Kerri cho biết Hội An đã trở thành thước đo cho hầu hết các chuyến du lịch sau này của gia đình.

Chụp hình bên đèn lồng Hội An là nơi nhiều du khách lưu giữ kỷ niệm.

Khép lại hành trình bằng một buổi tối bên sông Hoài, ngắm những chiếc đèn lồng rực rỡ trôi trên mặt nước, nữ du khách New Zealand tin chắc rằng đây sẽ không phải lần cuối cùng chị đặt chân tới phố cổ.

“Tôi biết mình nhất định sẽ quay lại nơi này”, chị chia sẻ.

Theo dantri.com.vn