Khai hội Đền Nhà Bà

Sáng 2/4, Ban quản lý di tích Đền Nhà Bà, xã Tu Vũ đã tổ chức khai hội truyền thống Đền Nhà Bà năm 2026. Đông đảo Nhân dân địa phương và du khách thập phương đã về tham quan, bái lễ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, lãnh đạo địa phương cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân đã dâng hương, dâng lễ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền nhân và các vị thần linh có công bảo vệ, che chở, góp phần dựng xây quê hương.

Đền Nhà Bà là di tích có bề dày lịch sử, gắn liền với truyền thống lâu đời của làng Đồng Xuân. Theo tư liệu lưu giữ, đền được xây dựng vào đầu thời Nguyễn, niên hiệu vua Gia Long, ban đầu có tên là “Tương Giang Từ”.

Đến năm 1853, dưới triều vua Tự Đức, đền được sắc phong và trở thành nơi thờ Tam vị Tản Viên Sơn Thánh - Thành hoàng làng Đồng Xuân. Năm 1886, sau khi các miếu trong làng bị phá hủy, Nhân dân đã đưa bài vị, bát hương các vị Thành hoàng về thờ tại đây và từ đó có tên gọi là Đền Nhà Bà cho đến ngày nay.

Thực hiện dâng lễ vật, hương hoa lên ban thờ Tam vị Tản Viên Sơn Thánh.

Không chỉ mang giá trị lịch sử, văn hóa, Đền Nhà Bà còn là nơi lưu giữ nhiều sắc phong quý qua các triều đại. Năm 2009, di tích được UBND tỉnh công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh; năm 2022 được tu bổ, tôn tạo khang trang, trở thành điểm sinh hoạt tín ngưỡng quan trọng của Nhân dân địa phương.

Trong khuôn khổ lễ hội, phần lễ với các nghi thức truyền thống như rước kiệu, dâng hương, đánh trống khai lễ, đọc thần tích - thần sắc trang nghiêm đã thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sự tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân.

Thực hiện nghi thức đánh cồng chiêng - một nghi lễ truyền thống của đồng bào Mường xã Tu Vũ trong lễ hội Đền Nhà Bà.

Phần hội cũng diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú như giao lưu bóng chuyền hơi, bắn nỏ, kéo co và chương trình văn nghệ quần chúng, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng.

Lễ hội Đền Nhà Bà không chỉ là dịp sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quan trọng mà còn góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng quê hương Tu Vũ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Minh Tự