Khai mạc Giải Marathon Đền Hùng “Về Nguồn” năm 2026

Ngày 4/4, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Vì Tương Lai Việt Nam - Viet Running tổ chức khai mạc Giải Marathon Đền Hùng “Về Nguồn” năm 2026.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và các nhà tài trợ giải đấu.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương phát biểu chào mừng các vận đông viên về tham gia Giải Marathon Đền Hùng “Về Nguồn” năm 2026.

Giải Marathon Đền Hùng “Về Nguồn” năm 2026 diễn ra trong 2 ngày từ ngày 4-5/4/2026 quy tụ hơn 4.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào trên cả nước tham gia tranh tài ở các cự ly gồm: 1,5km, 6km, 10km, 21km và 42km. Cung đường chạy được thiết kế đi qua các địa danh tiêu biểu như Khu di tích lịch sử Đền Hùng và Công viên Văn Lang. Đây là cơ hội để các runner trải nghiệm những cung đường vừa thử thách, vừa giàu cảm xúc giữa không gian văn hóa - tâm linh đặc sắc.

Ban tổ chức trao tặng hoa tri ân các đơn vị phối hợp, tổ chức Giải Marathon Đền Hùng “Về Nguồn” năm 2026.

Giải Marathon Đền Hùng “Về Nguồn” năm 2026 là điểm nhấn ý nghĩa trong chuỗi hoạt động hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026. Sự kiện nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch của địa phương đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Sự kiện không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong Nhân dân mà còn từng bước xây dựng thương hiệu du lịch bền vững gắn với các giá trị truyền thống dân tộc, điểm đến hấp dẫn về du lịch văn hóa - tâm linh. Qua đó nhằm thu hút vận động viên, du khách đến với Phú Thọ, góp phần thúc đẩy các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên quê hương Đất Tổ; mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu giữa Phú Thọ với các tỉnh, thành phố trong nước.

Các vận động viên thể hiện quyết tâm sẵn sàng tham gia cuộc đua.

Các vận động viên nhí tham gia tranh tài ở cự ly 1,5km.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên nhí đã bước vào tranh tài ở cự ly 1,5km. Ngày mai (5/4/2026), các vận động viên sẽ bước vào tranh tài ở các cự ly còn lại. Lễ bế mạc và trao giải diễn ra trong buổi sáng cùng ngày.

Đức Anh


Ronaldo lập cú đúp trong ngày tái xuất

Ronaldo lập cú đúp trong ngày tái xuất
2026-04-04 09:13:00

Cristiano Ronaldo khép lại hơn một tháng điều trị chấn thương bằng cú đúp trong trận Al Nassr thắng Al Najma 5-2 ở vòng 27 Saudi Pro League, ngày 3/4.

Tin liên quan

Gợi ý

