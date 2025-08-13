Khai mạc Giải vô địch Cúp Cờ vua, Cờ vây quốc gia năm 2025

Ngày 13/8, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Vĩnh Phúc, UBND tỉnh phối hợp với Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức khai mạc Giải vô địch Cúp Cờ vua, Cờ vây quốc gia năm 2025. Tới dự có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga và Ban Tổ chức giải trao Cờ lưu niệm cho các đội tham gia Giải Vô địch Cúp Cờ vua, Cờ vây quốc gia 2025.

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 500 vận động viên xuất sắc đến từ 23 tỉnh, thành, ngành trong cả nước cùng tranh tài ở nhiều nội dung hấp dẫn; thể thức thi đấu và xếp hạng áp dụng theo luật thi đấu cờ vua, cờ vây hiện hành.

Các vận động viên tham gia thi đấu.

Đây là cơ hội quý để các vận động viên giao lưu, học hỏi, rèn luyện và khơi dậy đam mê cho thế hệ trẻ, từ đó phát hiện, bồi dưỡng tài năng kế cận cho đội tuyển quốc gia. Thông qua giải đấu giới thiệu, quảng bá hình ảnh Phú Thọ - mảnh đất linh thiêng, con người thân thiện, hiền hoà và mến khách đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đây cũng là dịp để thúc đẩy liên kết hợp tác phát triển du lịch, thể thao và giao lưu văn hoá giữa các địa phương.

Thúy Hường