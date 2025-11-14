Ronaldo nguy cơ bị treo giò ở VCK World Cup 2026

Thẻ đỏ trong trận gặp Ireland ở vòng loại tối 13/11 có thể khiến thủ quân tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo bị treo giò hai trận đầu vòng chung kết World Cup 2026.

Phút 59, khi Bồ Đào Nha đang bị dẫn hai bàn, Ronaldo đánh nguội hậu vệ Dara O’Shea trong vòng cấm. Từ phía sau, anh thúc khuỷu tay vào lưng đối thủ. Trọng tài Glenn Nyberg ban đầu chỉ rút thẻ vàng. Nhưng sau khi VAR can thiệp, ông xem lại tình huống và lập tức đổi thành thẻ đỏ trực tiếp.

Ronaldo phản ứng trong trận Bồ Đào Nha thua Ireland trên sân Aviva, thành phố Dublin, Ireland, lượt áp chót bảng F vòng loại khu vực châu Âu, World Cup 2026 tối 13/11/2025. Ảnh: Reuters

Ronaldo phản ứng bằng cách bĩu môi, vỗ tay mỉa mai, rồi giơ ngón cái hướng về khu kỹ thuật của đội chủ nhà. Trên khán đài, CĐV Ireland đáp trả bằng những tiếng hô vang “Messi! Messi!”, và nhiều người lặp lại chính hành động “giả khóc” mà CR7 vừa thực hiện. Đây là thẻ đỏ thứ 13 trong sự nghiệp Ronaldo, nhưng là lần đầu tiên anh bị đuổi khi khoác áo tuyển Bồ Đào Nha.

Không chỉ khiến đội khách phải chơi thiếu người trong hơn 30 phút cuối trận, thẻ đỏ còn đặt Ronaldo và Bồ Đào Nha vào tình thế bất lợi về mặt kỷ luật. Theo quy định của FIFA, án phạt cho hành vi bạo lực, bao gồm đánh nguội, thúc khuỷu tay, có thể dao động từ một đến ba trận, tùy mức độ nghiêm trọng. Nếu cầu thủ không thể thụ án trong phần còn lại của vòng loại, việc treo giò sẽ tự động được chuyển sang vòng chung kết World Cup.

Điều này đồng nghĩa nếu Ronaldo bị treo giò hai trận, anh sẽ phải vắng mặt ở trận ra quân World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Còn nếu bị treo giò ba trận, Ronaldo sẽ vắng hai lượt đầu World Cup - nếu Bồ Đào Nha giành quyền vào vòng chung kết.

Theo Athletic, pha đánh nguội của Ronaldo khó có thể bị xem nhẹ, và khả năng bị cấm từ hai trận trở lên là “rất thực tế”. Trung vệ người Argentina, Nicolas Otamendi cũng từng bị treo một trận tại World Cup, sau khi dính thẻ đỏ ở vòng loại Nam Mỹ.

Trận thua 0-2 trên sân của Ireland khiến Bồ Đào Nha lỡ cơ hội sớm giành vé dự World Cup. Cú đúp của tiền đạo Troy Parrott giúp chủ nhà nuôi hy vọng dự World Cup lần đầu kể từ năm 2002. Đây cũng là chiến thắng chính thức đầu tiên của Ireland trước Bồ Đào Nha sau 30 năm.

Ở lượt cuối vòng loại ngày 16/11, Bồ Đào Nha tiếp Armenia tại Porto. Chiến thắng là đủ để đoàn quân của Roberto Martinez giành suất dự World Cup. Tuy nhiên, trận này Ronaldo chắc chắn vắng mặt vì án phạt tự động cho thẻ đỏ trực tiếp. Điều Bồ Đào Nha cũng cần quan tâm là phán quyết từ Ủy ban Kỷ luật FIFA, nơi sẽ quyết định số trận treo giò của tiền đạo 40 tuổi.

