Hội thao Vina ARON 2025

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập (2015–2025), ngày 15/11, Công ty TNHH Vina Aron, xã Phú Khê đã tổ chức Hội thao với chủ đề: “Khỏe để làm việc tốt hơn – Đoàn kết để vươn xa hơn”. Tham dự chương trình có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, xã Phú Khê, xã Cẩm Khê cùng hơn 1.000 cán bộ, công nhân lao động của Công ty.

Các vận động viên tham gia tranh tài tại trận thi đấu bán kết bóng đá nam

Hội thao Vina Aron 2025 là hoạt động thiết thực chào mừng dấu mốc 10 năm xây dựng và phát triển, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh để người lao động rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm trong lao động sản xuất. Hội thao quy tụ gần 200 vận động viên tham gia tranh tài ở các môn: Bóng đá, chạy 100m nam- nữ, chạy 400m, kéo co, nhảy bao bố... với tinh thần thi đấu cao thượng, trung thực, tạo nên bầu không khí sôi nổi, phấn khởi trong toàn Công ty.

Bên cạnh các nội dung thi đấu, Công ty còn tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà ý nghĩa nhằm tri ân và khích lệ người lao động. Không khí hào hứng, đoàn kết tại Hội thao đã góp phần cổ vũ cán bộ, công nhân lao động tích cực rèn luyện thân thể theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, qua đó thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, hướng tới hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.

Hội thao Vina Aron 2025 không chỉ là dịp để gắn kết các bộ phận trong Công ty mà còn khẳng định sự quan tâm của doanh nghiệp đối với đời sống người lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Anh Thơ