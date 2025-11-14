Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Xã Vĩnh Tường tổ chức Giải thể thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chiều 14/11, hòa chung không khí thi đua trên cả nước, UBND xã Vĩnh Tường tổ chức thành công Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025). Sự kiện trở thành một ngày hội lớn, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên các cấp học trên địa bàn tham gia.

Xã Vĩnh Tường tổ chức giải thể thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lãnh đạo xã Vĩnh Tường tặng hoa và trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải

Giải ghi nhận sự tham gia nhiệt tình của 19/19 trường học trên địa bàn xã, cho thấy tinh thần thể thao và sự gắn kết của ngành Giáo dục địa phương. Các thầy, cô giáo, cán bộ, viên chức đã tranh tài ở 3 nội dung: bóng chuyền hơi nữ, bóng chuyền hơi nam - nữ phối hợp và kéo co nữ. Mỗi trận đấu đều diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng, kịch tính, nhưng luôn đề cao tinh thần giao lưu, học hỏi.

Xã Vĩnh Tường tổ chức giải thể thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Một trận thi đấu hấp dẫn tại giải

Giải không chỉ là dịp để các nhà giáo rèn luyện sức khỏe, mà còn là cầu nối quan trọng tăng cường sự gắn kết giữa các nhà trường, đội ngũ giáo viên với chính quyền và nhân dân địa phương. Giải góp phần lan tỏa thông điệp “Khỏe để dạy tốt, học tốt, cống hiến tốt”, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, năng động và sáng tạo.

Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Vĩnh Tường đang triển khai đồng bộ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt, việc chuyển các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở về UBND xã trực tiếp quản lý được xem là bước chuyển quan trọng, thể hiện rõ chủ trương phân cấp, tăng tính tự chủ và trách nhiệm của cấp cơ sở.

Ngọc Thắng


Ngọc Thắng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Tường giải thể thao Tổ chức thành công mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chào mừng Giáo viên Không khí Sự kiện Bóng chuyền hơi
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cựu danh thủ bức xúc khi tuyển Pháp ưu ái Mbappe

Cựu danh thủ bức xúc khi tuyển Pháp ưu ái Mbappe
2025-11-16 07:08:00

Cựu tiền vệ Pháp, Jerome Rothen cho rằng việc Kylian Mbappe được rời đội tuyển và nghỉ trận gặp Azerbaijan ở lượt cuối bảng D vòng loại World Cup 2026 có thể gây mâu thuẫn nội bộ.

Hội thao Vina ARON 2025

Hội thao Vina ARON 2025
2025-11-15 09:46:00

baophutho.vn Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập (2015–2025), ngày 15/11, Công ty TNHH Vina Aron, xã Phú Khê đã tổ chức Hội thao với chủ đề: “Khỏe để làm việc tốt...

Ronaldo nguy cơ bị treo giò ở VCK World Cup 2026

Ronaldo nguy cơ bị treo giò ở VCK World Cup 2026
2025-11-14 06:20:00

Thẻ đỏ trong trận gặp Ireland ở vòng loại tối 13/11 có thể khiến thủ quân tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo bị treo giò hai trận đầu vòng chung kết World Cup 2026.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long