Xã Vĩnh Tường tổ chức Giải thể thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chiều 14/11, hòa chung không khí thi đua trên cả nước, UBND xã Vĩnh Tường tổ chức thành công Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025). Sự kiện trở thành một ngày hội lớn, thu hút đông đảo cán bộ, giáo viên các cấp học trên địa bàn tham gia.

Lãnh đạo xã Vĩnh Tường tặng hoa và trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải

Giải ghi nhận sự tham gia nhiệt tình của 19/19 trường học trên địa bàn xã, cho thấy tinh thần thể thao và sự gắn kết của ngành Giáo dục địa phương. Các thầy, cô giáo, cán bộ, viên chức đã tranh tài ở 3 nội dung: bóng chuyền hơi nữ, bóng chuyền hơi nam - nữ phối hợp và kéo co nữ. Mỗi trận đấu đều diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng, kịch tính, nhưng luôn đề cao tinh thần giao lưu, học hỏi.

Một trận thi đấu hấp dẫn tại giải

Giải không chỉ là dịp để các nhà giáo rèn luyện sức khỏe, mà còn là cầu nối quan trọng tăng cường sự gắn kết giữa các nhà trường, đội ngũ giáo viên với chính quyền và nhân dân địa phương. Giải góp phần lan tỏa thông điệp “Khỏe để dạy tốt, học tốt, cống hiến tốt”, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, năng động và sáng tạo.

Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Vĩnh Tường đang triển khai đồng bộ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt, việc chuyển các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở về UBND xã trực tiếp quản lý được xem là bước chuyển quan trọng, thể hiện rõ chủ trương phân cấp, tăng tính tự chủ và trách nhiệm của cấp cơ sở.

Ngọc Thắng