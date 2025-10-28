Khai mạc Kỳ họp chuyên đề thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX

Ngày 28/10, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ Ba để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Chủ toạ Kỳ họp có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Quang nhấn mạnh: Sau gần 4 tháng thực hiện việc sáp nhập tỉnh, công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy và ổn định tình hình chung đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Từ tháng 7/2025 đến nay HĐND đã ban hành mới được 22 nghị quyết; kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh lần này sẽ thảo luận, xem xét và dự kiến thông qua 28 nghị quyết tập trung vào các lĩnh vực, như: đầu tư công, tài chính – ngân sách, các chính sách văn hóa, xã hội; khoa học và công nghệ; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; an ninh, quốc phòng; chế độ chính sách khác, đồng thời thực hiện công tác nhân sự...

Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để để đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất cơ chế chính sách triển khai trên địa bàn tỉnh từ năm 2026.

Quang cảnh Kỳ họp chuyên đề thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX

Theo chương trình Kỳ họp, HĐND sẽ tiến hành nội dung quan trọng về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND: Tổ chức miễn nhiệm một số chức danh do HĐND bầu; kiện toàn nhân sự chủ chốt của HĐND và thành viên UBND tỉnh theo thông báo ý kiến của Ban Bí thư, Nghị quyết Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đọc tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn do được phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Bùi Văn Quang do được phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030. Các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất với nội dung các tờ trình và biểu quyết thông qua các nghị quyết này.

Bí thư Tỉnh uỷ Trương Quốc Huy tặng hoa chúc mừng các đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã kiện toàn nhân sự chủ chốt, bầu chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh. Với số phiếu tuyệt đối 113/113, 100% các đại biểu có mặt tại kỳ họp nhất trí bầu đồng chí Bùi Đức Hinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thu Hà