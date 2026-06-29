Khai mạc Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX

Sáng 29/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp thường lệ giữa năm).

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ trước khai mạc kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh cùng đại biểu HĐND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu dự kỳ họp.

Phát huy trí tuệ, quyết nghị các chính sách phát triển

Phát biểu khai mạc, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ Ba có ý nghĩa quan trọng để đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và đánh giá một năm sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời thảo luận, quyết nghị các giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2026.

Những quyết sách được xem xét, thông qua tại kỳ họp sẽ góp phần phát huy hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực cho tăng trưởng, nâng cao đời sống Nhân dân và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong những năm tới.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Để kỳ họp đạt được chất lượng, hiệu quả, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy vai trò, trọng trách của người đại biểu Nhân dân, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào từng nội dung của Kỳ họp để HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trước Nhân dân, đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của cử tri trong tỉnh.

Các đại biểu dự kỳ họp.

UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, với trách nhiệm của mình và yêu cầu của kỳ họp, cần tiếp thu, giải trình rõ những nội dung kiến nghị của cử tri, nhất là các vấn đề chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, từ đó đưa ra các cam kết, giải pháp, thời gian cụ thể để thực hiện; đồng thời, có kế hoạch giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh, góp phần vào thành công của kỳ họp và tạo sự chuyển biến mới trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026 và những năm tiếp theo (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)

Khơi thông nguồn lực, giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của HĐND, UBND tỉnh, các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian qua. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt kết quả khả quan (tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 10-10,5%); các động lực tăng trưởng tiếp tục được củng cố; môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng cải thiện; các dự án trọng điểm, dự án tồn đọng, kéo dài được tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an sinh xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư được triển khai sâu rộng, thực chất hơn, góp phần nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân và lan tỏa hình ảnh tích cực của vùng Đất Tổ.

Quang cảnh kỳ họp.

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh đã đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cấp, các ngành tiếp tục kiện toàn, phát huy thế mạnh của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tổ chức bộ máy thực sự tinh, gọn, mạnh; cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi. Nâng cao chất lượng công tác thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn của tỉnh.

Tập trung triển khai quyết liệt Đề án tăng trưởng kinh tế hai con số; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh sau hợp nhất. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh; chăm lo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yê cầu mỗi đại biểu cần thường xuyên gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phản ánh trung thực ý kiến của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền; chủ động nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng đối với các nội dung trình tại kỳ họp; đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh sau khi được ban hành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề, song với truyền thống đoàn kết, ý chí đổi mới, khát vọng phát triển cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao trách nhiệm, nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận dân chủ, quyết nghị đúng đắn các nội dung trình tại kỳ họp. HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết được thông qua; phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong hành động, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vị thế và kỳ vọng sau hợp nhất. (Toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy theo link đính kèm)

Ngay sau phiên khai mạc, HĐND tỉnh nghe, xem xét các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp.

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Đinh Vũ - Đức Anh