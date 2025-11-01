Khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Phú Thọ năm 2025

Tối 1/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh (cơ sở 2) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức khai mạc Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Phú Thọ với chủ đề “Vững niềm tin theo Đảng” chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự khai mạc có lãnh đạo Sở VH-TT&DL, các xã, phường tham dự Liên hoan.

Các đại biểu tham dự khai mạc Liên hoan

Liên hoan Nghệ thuật quần chúng là hoạt động chính trị - văn hóa sâu rộng, là ngày hội lớn của các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khơi dậy khát vọng vươn lên xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đây cũng là dịp để các hạt nhân văn nghệ cơ sở giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở vững mạnh.

Ban Tổ chức mong muốn các đoàn nghệ thuật sẽ phát huy tinh thần thi đua, thể hiện tài năng, tâm huyết, mang đến cho khán giả những phần trình diễn ấn tượng, ý nghĩa. Ban Giám khảo sẽ lựa chọn những tiết mục xuất sắc nhất để trao giải, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ phong trào văn hóa - văn nghệ trong cộng đồng.

Ban Tổ chức trao cờ luân lưu cho các đoàn tham dự Liên hoan

Một số tiết mục tại liên hoan

Liên hoan năm nay có sự tham gia của 24 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các xã, phường và các câu lạc bộ nghệ thuật khu vực Vĩnh Phúc (cũ). Diễn viên, nhạc công không chuyên biểu diễn các tiết mục ca, múa, nhạc, kịch ngắn, dân ca... với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, phản ánh hơi thở cuộc sống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng sáng tạo của Nhân dân Phú Thọ.

Thúy Hường