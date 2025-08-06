Khai mạc Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025

Ngày 6/8, tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã tổ chức khai mạc Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025 với chủ đề “Kết nối trí tuệ - tỏa sáng tài năng - vươn mình hội nhập”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng

Dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT); lãnh đạo Sở GD&ĐT, Văn phòng UBND tỉnh, Hội đồng cố vấn Khoa học Trại hè Hùng Vương...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại Lễ khai mạc.

Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025 có sự tham gia của gần 1.600 học sinh và trên 600 cán bộ, giáo viên của 31 trường THPT chuyên và không chuyên đến từ 17 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trại hè Hùng Vương sẽ diễn ra trong 3 ngày với chuỗi các hoạt động như: Thi Olympic 11 môn văn hóa; hội thảo cán bộ quản lý, sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên tham gia Trại hè; tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa - thể thao, tham quan, học tập đối với cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh các trường thành viên. Đây cũng là lần đầu tiên cuộc thi Robotics được tổ chức với 24 đội tham gia.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Qua gần 20 năm tổ chức, Trại hè Hùng Vương đã trở thành hoạt động giáo dục đặc sắc, thiết thực và có ý nghĩa sâu sắc. Năm 2025 năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới, công tác giáo dục và đào tạo càng phải đổi mới toàn diện, thích ứng linh hoạt, nâng cao chất lượng và hướng đến phát triển con người toàn diện.

Trại hè Hùng Vương 2025 không chỉ là một hoạt động giáo dục, là sân chơi trí tuệ, nuôi dưỡng tài năng, là nơi các thế hệ học sinh, giáo viên giao lưu, học hỏi, gắn bó và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo mà đây còn là cơ hội để quảng bá về vùng đất, con người, văn hóa và tiềm năng phát triển của tỉnh Phú Thọ đến bạn bè trong cả nước.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho đại diện các trường tham gia Trại hè Hùng Vương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc lần đầu tiên cuộc thi Robotics được tổ chức trong khuôn khổ Trại hè và nhấn mạnh, đây là biểu hiện sống động của mục tiêu đào tạo thế hệ công dân toàn cầu: Thông minh, bản lĩnh, nhân văn và hội nhập. Thành công lớn nhất của Trại hè Hùng Vương không chỉ đo bằng số lượng giải thưởng mà chính là những giá trị nhân văn và học thuật mà các em học sinh cảm nhận được sau hành trình này. Đó là là sự kết nối, khơi nguồn đam mê, là động lực để mỗi học sinh tiếp tục rèn luyện, khẳng định mình và đóng góp cho cộng đồng.

Ghi nhận và biểu dương sự tận tâm của Ban tổ chức, Hội đồng cố vấn, các đơn vị phối hợp và đặc biệt là đội ngũ các thầy cô giáo - những người thầm lặng vun trồng cho những mầm xanh tri thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu mong muốn các em học sinh tận dụng từng khoảnh khắc trong trại hè để kết nối, học hỏi, trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành hơn.

Qua mỗi hoạt động hun đúc thêm ý chí, lòng tự hào dân tộc, nuôi dưỡng khát vọng lớn lao và mang theo một hành trang quý báu - đó là kiến thức, kỹ năng, tỉnh thần trách nhiệm và tình yêu quê hương, đất nước, lý tưởng sống, khát vọng cống hiến và tinh thần phụng sự Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định: Tỉnh Phú Thọ cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Trại hè Hùng Vương phát triển bền vững, trở thành biểu tượng giáo dục khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bồi dưỡng nhân tài cho đất nước trong thời đại mới...

Dưới sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Sở GD&ĐT, Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, hậu cần, nội dung và nhân lực để đảm bảo tổ chức Trại hè chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả...

Một số hình ảnh chương trình văn nghệ tại Lễ khai mạc:

Lê Hoàng