Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 6/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội dự khai mạc.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, nguyên Phó chủ tịch nước, Phó thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương; các vị khách quý, đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Dự phiên khai mạc có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí đại biểu Quốc hội đang công tác trong Quân đội.

Theo Quân đội nhân dân