Ngày 30/7, Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ phối hợp với Đoàn tình nguyện Công ty Dược phẩm FPT Long Châu tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi, trẻ em trên địa bàn xã Thu Cúc.
Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi, trẻ em tại xã Thu Cúc
Tại chương trình, trên 100 người cao tuổi, trẻ em đã được các bác sĩ khám sàng lọc, chăm sóc sức khỏe tổng thể như: Đo huyết áp, điện tim, siêu âm tai - mũi - họng, khám nội, khám ngoại, tư vấn về điều trị chế độ ăn uống, cách phòng bệnh và cấp phát thuốc miễn phí... Chương trình không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân xã Thu Cúc mà còn có ý nghĩa sâu sắc trong việc phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên (ĐVTN).
Thông qua hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân, ĐVTN có cơ hội được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, từ đó hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ. Đồng thời, góp phần tăng cường sự đoàn kết, nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn - Hội trong các phong trào thanh niên và đời sống cộng đồng.
