Y tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi, trẻ em tại xã Thu Cúc

Ngày 30/7, Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ phối hợp với Đoàn tình nguyện Công ty Dược phẩm FPT Long Châu tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi, trẻ em trên địa bàn xã Thu Cúc.

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi, trẻ em tại xã Thu Cúc

Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi, trẻ em tại xã Thu Cúc

Tại chương trình, trên 100 người cao tuổi, trẻ em đã được các bác sĩ khám sàng lọc, chăm sóc sức khỏe tổng thể như: Đo huyết áp, điện tim, siêu âm tai - mũi - họng, khám nội, khám ngoại, tư vấn về điều trị chế độ ăn uống, cách phòng bệnh và cấp phát thuốc miễn phí... Chương trình không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân xã Thu Cúc mà còn có ý nghĩa sâu sắc trong việc phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên (ĐVTN).

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi, trẻ em tại xã Thu Cúc

Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi, trẻ em tại xã Thu Cúc

Thông qua hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân, ĐVTN có cơ hội được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, từ đó hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ. Đồng thời, góp phần tăng cường sự đoàn kết, nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn - Hội trong các phong trào thanh niên và đời sống cộng đồng.

Hà Trang


Hà Trang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Người cao tuổi Cấp thuốc miễn phí Tư vấn sức khỏe Trẻ em Khám bệnh Chương trình Tình nguyện Chăm sóc sức khỏe Đoàn viên thanh niên Cao đẳng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ăn bao nhiêu rau quả mỗi ngày là đủ?

Ăn bao nhiêu rau quả mỗi ngày là đủ?
2025-08-10 08:06:00

Rau xanh và trái cây tươi là nhóm thực phẩm thiếu yếu trong chế độ ăn hằng ngày nhưng nhiều người còn băn khoăn chưa biết lượng rau quả nên ăn mỗi ngày bao nhiêu là đủ? 1. Lợi...

Ăn da cá có lợi cho sức khỏe không?

Ăn da cá có lợi cho sức khỏe không?
2025-07-30 07:45:00

Cá là nguồn cung cấp protein phổ biến trong chế độ ăn. Cá rất giàu dinh dưỡng, ngon miệng và là một bổ sung dinh dưỡng lành mạnh. Vậy da cá có lợi cho sức khỏe không?

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long