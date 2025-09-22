Khám phá đỉnh Pù Xèo

Đỉnh Pù Xèo thuộc địa bàn các xã Thường Xuân, Lương Sơn (tỉnh Thanh Hóa), có độ cao gần 1.000m so với mực nước biển. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu mát mẻ, là điểm đến lý tưởng đối với du khách yêu thích du lịch trekking.

Đứng trên đỉnh Pù Xèo phóng tầm mắt về phía xa ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên hũng vĩ.

Đỉnh Pù Xèo cách TP Thanh Hóa cũ khoảng 60km. Muốn đến nơi này, du khách đi theo Quốc lộ 47, đến thôn Tiến Sơn, xã Thường Xuân đi bộ khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ sẽ tới đỉnh Pù Xèo. Trên đường lên đỉnh núi, du khách sẽ bắt gặp “rừng” khế cổ thụ, xen lẫn những lán nhỏ của người dân dựng lên để nghỉ ngơi sau những giờ lao động, sản xuất.

Sau thời gian chinh phục quãng đường rừng, đỉnh Pù Xèo hiện ra trước mắt. Không gian mênh mông, bình yên, thoáng đãng, hoang sơ khiến du khách bỗng quên hết mọi mệt mỏi. Khí hậu nơi đây trong lành, mát mẻ nhanh chóng xua đi cái nóng oi nồng của mùa hè. Vào buổi chiều, khi ánh nắng cuối ngày cũng đã theo mặt trời khuất dần sau những ngọn núi, du khách phóng tầm mắt về phía xa ngắm nhìn khói lam chiều tỏa ra từ những mái nhà sàn. Khi màn đêm đã buông xuống, trên đỉnh Pù Xèo những lán trại được dựng lên để du khách cảm nhận sự yên tĩnh của núi rừng. Không có tiếng còi xe, không khói bụi, chỉ có tiếng người nói chuyện, thi thoảng tiếng cười sảng khoái lại vang lên. Buổi sáng thức dậy du khách ngắm bình minh, xen lẫn những đám mây trắng xóa cuồn cuộn, góc xa xăm là màu đỏ ửng hồng của mặt trời đang dần ló rạng.

Anh Ngô Ngọc Sơn, phường Quảng Phú - người từng trải nghiệm đỉnh núi Pù Xèo, cho biết: "Đường lên đỉnh Pù Xèo còn nhiều khó khăn nhưng đến đây tôi được chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành, mát mẻ, bao nhiêu mệt nhọc dường như tan biến. Đặc biệt đến đây tôi còn được trải nghiệm săn mây vào buổi sáng sớm, như lạc vào chốn “bồng lai tiên cảnh”. Chuyến trải nghiệm tại đỉnh Pù Xèo thật thú vị, có điều kiện nhất định tôi sẽ trở lại nơi đây. Những ai có ý định đến đỉnh núi Pù Xèo, trước khi đi hãy chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cắm trại như lều, túi ngủ, đèn pin, dụng cụ nấu ăn, đồ dùng cá nhân, thuốc phòng muỗi và nước uống đủ cho suốt thời gian lưu trú. Đến đây, du khách lưu tâm đến việc bảo vệ môi trường và tuân thủ nguyên tắc bỏ rác đúng nơi quy định, để bảo vệ cảnh quan, môi trường nơi đây”.

Du khách chụp ảnh trên đỉnh Pù Xèo.

Ngoài khám phá đỉnh núi Pù Xèo, đến vùng đất này du khách còn được tham quan, trải nghiệm các di tích, thác nước đẹp, như: Di tích lịch sử, văn hóa địa điểm Hội thề Lũng Nhai; di tích kiến trúc nghệ thuật đình làng Hồ; thác Hón Yên. Bên cạnh đó, du khách còn thưởng thức các làn điệu dân ca, dân vũ, những món ăn mang đậm văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái, như: cá nướng, cơm lam, thịt lợn hấp, gà nướng, ốc đá, xôi tím; được lưu trú trong những nếp nhà sàn truyền thống...

Ông Lê Hữu Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Xuân, cho biết: Pù Xèo là điểm du lịch mới, được nhiều du khách yêu thích khám phá, trải nghiệm tìm đến trong khoảng hơn 2 năm trở lại đây. Với mục tiêu đưa Pù Xèo thành điểm đến lý tưởng cho du khách, xã Thường Xuân đã tăng cường công tác quảng bá giá trị, tiềm năng, lợi thế; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển du lịch sinh thái. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tiến hành tổng dọn vệ sinh môi trường tạo không gian sạch sẽ, thoáng đãng phục vụ du khách đến tham quan, trải nghiệm. Từ năm 2024 đến nay, đỉnh núi Pù Xèo đã đón khoảng 4.000 lượt khách, trong đó có cả du khách quốc tế. Đây là tín hiệu tích cực để xã Thường Xuân tiếp tục có những giải pháp để khai thác hết tiềm năng, lợi thế của đỉnh Pù Xèo phát triển du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Mặc dù có nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng việc phát triển du lịch ở đỉnh Pù Xèo còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, như: Đường giao thông lên đỉnh Pù Xèo chưa được đầu tư không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại của du khách mà còn là “rào cản” trong phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ nhu cầu của du khách; chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng để phát triển du lịch; công tác đảm bảo an toàn cho du khách còn nhiều hạn chế...

“Hiện nay, tuyến trekking đỉnh Pù Xèo, thác 7 tầng, di tích lịch sử Hội Thề Lũng Nhai là một trong những tuyến du lịch đi bộ trong rừng tại các xã miền núi xứ Thanh. Đây là điều kiện quan trọng để phát triển du lịch tại đỉnh Pù Xèo. Thời gian tới, xã Thường Xuân tiếp tục tăng cường công tác quảng bá tiềm năng, lợi thế phát triển; đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp có năng lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại đây để phát triển các dịch vụ du lịch. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho khách du lịch, cũng như đảm bảo vệ sinh môi trường. Khuyến khích các hộ dân có tiềm năng, lợi thế phát triển các dịch vụ du lịch tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, để đỉnh Pù Xèo trở thành địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm, cũng rất cần có sự quan tâm hơn nữa của các ngành chức năng”, ông Lê Hữu Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Xuân chia sẻ.

Nguồn baothanhhoa.vn