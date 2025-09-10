Khám phá “hoang đảo” Tà Đùng

Vào ngày cuối tuần, chúng tôi có dịp cùng với một nhóm phượt đi bằng xe máy đến một “hoang đảo” trong Vườn Quốc gia Tà Đùng, xã Tà Đùng (Lâm Đồng).

Hồ Tà Đùng có nhiều “hoang đảo”

Từ trung tâm Gia Nghĩa vào Tà Đùng khoảng 50 km, càng gần điểm đến, không khí càng mát mẻ bởi những rừng cây hai bên đường. Khung cảnh thanh bình, xe lướt êm trên những cung đường uốn lượn ôm dọc theo những sườn đồi phủ xanh bởi cây rừng. Hai bên đường, hoa dại khoe sắc tạo nên những mảng màu rực rỡ, khiến ai nhìn thấy cũng đầy thích thú. Đến gần lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 3, từ trên cao, ngắm hàng chục hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô và thả hồn vào thiên nhiên, mới thấy có người ví von đây là “Hạ Long của Tây Nguyên” cũng không quá. Nhưng phải nói thêm rằng, cái “chất rừng” thì khó nơi nào có được.

Nhóm phượt rời “hoang đảo” Tà Đùng sau 1 ngày được thả hồn vào thiên nhiên

Nhóm chúng tôi thuê 2 chiếc thuyền và di chuyển khoảng 20 phút thì tới một “hoang đảo” - một trong số hàng chục hòn đảo trên lòng hồ thủy điện. Thuyền lướt đi giữa lòng hồ, hai bên bờ, những chiếc vó đánh cá ẩn hiện, khiến một vùng rừng cây xanh, nước biếc thêm điểm nhấn thú vị. Dưới chân những hòn đảo, sóng nước của lòng hồ đập vào tạo ra những âm thanh rào rạt. Lên bờ, cả nhóm bắt đầu trải nghiệm cuộc sống nơi “hoang đảo”, bằng việc người đi chặt tre dựng trại để ngủ; người đi kiếm củi đốt sưởi ấm và chế biến thức ăn; người đi câu cá...

“Hoang đảo” với vẻ đẹp hoang sơ, không gian tĩnh lặng khiến cả nhóm ai nấy đều cảm thấy thích thú, nhanh tay dựng những chiếc trại bằng tre lá, nép mình trong rặng cây xanh. Dựng trại xong, cả nhóm thả mình xuống làn nước trong vắt, vẫy vùng bơi lội và ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống, thật không có cảm giác nào thú vị hơn. Khi màn đêm buông xuống, nhịp sống lòng hồ về đêm bắt đầu, những ánh đèn bật sáng, tiếng mái chèo vỗ nước của những chiếc ghe đi thăm vó vọng lại giữa không gian của núi đồi thanh vắng.

Hoàng hôn trên hồ Tà Đùng

Điều thú vị nhất nơi đây là buổi sáng, mặt trời lên cao nhưng sương núi vẫn còn lảng vảng “treo” mình trên những cánh rừng. Trong không gian mờ sương, đứng nơi cao của đảo xòe tay ra, cứ ngỡ như vốc được hàng nắm sương. Bình minh ở đây khiến cả nhóm lặng người trước không gian yên bình đang mở ra trước mắt. Từng tia nắng chiếu xuyên qua những đám mây lười biếng khiến mọi thứ chậm rãi bước qua. Bình minh trên “hoang đảo” thật chậm rãi, bình lặng, khiến ai đó đến một lần rồi nhớ mãi. Vẻ đẹp, sự hoang sơ của “hoang đảo” mang đến cho mọi người những cảm giác lý thú. Dân phượt chỉ cần có thế, để có thể tạm rời xa công việc, sự ồn ào của phố thị, được thả hồn vào thiên nhiên.

Câu cá trải nghiệm nơi “hoang đảo” Tà Đùng

Tỉnh Lâm Đồng mới, có nhiều danh lam, thắng cảnh, thu hút bao người từ khắp mọi miền đến nghỉ dưỡng, thưởng lãm những nét đặc sắc về khí hậu cũng như bản sắc văn hóa vùng miền. Mỗi người đi theo một cách khác nhau nhưng đều có chung một mục đích là khám phá những điều thú vị, hấp dẫn về vùng đất, con người nơi mình đến.

Nguồn baolamdong.vn