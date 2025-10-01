Khẩn trương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10

Do ảnh hưởng của bão số 10 trên địa bàn tỉnh kèm theo mưa rất lớn trên diện rộng đã gây sức tàn phá rất lớn, thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu, đường giao thông ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân.

Theo báo cáo nhanh của các xã, phường và các đơn vị trên địa bàn tỉnh, tính đến 14 giờ ngày 30/9, trên địa bàn tỉnh có xảy ra một số thiệt hại với tổng thiệt hại ước tính khoảng 60 tỷ đồng.

Để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian sớm nhất, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 30/9/2025 về việc khẩn trương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ.

Đường giao thông xã Mường Vang bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10

Công điện nêu rõ: Huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết tiếp cận nhanh nhất những khu vực còn bị chia cắt do thiên tai; triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền.

Hỗ trợ Nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người dân nào bị đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, nhất là bảo đảm chỗ ở, khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục... trong đó tập trung: Tổ chức khắc phục nhanh nhất các tuyến đường bị ách tắc, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ đi lại của Nhân dân và công tác cứu trợ; Khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ (hoàn thành trước ngày 5/10), không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau.

Triển khai các biện pháp giảm thiệt hại, khôi phục sản xuất nông nghiệp, kịp thời tiêu úng, chống ngập bảo vệ diện tích lúa, hoa màu và cây trồng có giá trị kinh tế cao. Tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương; huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích, mất liên lạc với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất (lưu ý bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn).

Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa có thể đối với các gia đình có người bị nạn theo đúng quy định; phối hợp, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự chu đáo cho những người bị thiệt mạng (nếu có) theo phong tục của địa phương.

Rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại do bão, lũ, kịp thời sử dụng dự phòng ngân sách và các nguồn lực của địa phương, đơn vị để chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, nhất là các hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, đối tượng yếu thế theo đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực. Đảm bảo hoàn thành công tác chi hỗ trợ Nhân dân trước ngày 5/10. Trường hợp dự phòng ngân sách địa phương, đơn vị không đủ nguồn lực chi hỗ trợ, UBND cấp xã, đơn vị tổng hợp, báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) để tổng hợp, báo cáo, đề xuất hỗ trợ theo quy định.

Công an xã Thượng Cốc phối hợp với các lực lượng hỗ trợ lợp mái nhà cho người dân

Đối với Bộ CHQS tỉnh (cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh): Chủ động chỉ đạo, huy động các lực lượng quân đội kịp thời phối hợp, hỗ trợ các địa phương và Nhân dân triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai bão, lũ.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường: Chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp. Rà soát, tổng hợp, kịp thời phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ vật tư, hóa chất, giống cây trồng, vật nuôi để khôi phục sản xuất sau bão lũ.

Đối với Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh, cấp có thẩm quyền kịp thời sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh để hỗ trợ các đơn vị, địa phương của tỉnh thực hiện các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão đảm bảo kịp thời theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 178/CĐ-TTg ngày 29/9/2025 nêu trên (đảm bảo hoàn thành công tác chi hỗ trợ Nhân dân trước ngày 5/10) và quy định của pháp luật.

Rà soát, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu, đề xuất UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất Trung ương hỗ trợ trường hợp dự phòng ngân sách của tỉnh không đủ nguồn lực.

Thủ trưởng các sở, ngành và các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục chủ động chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, khẩn trương, có hiệu quả các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; chủ động giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền để hoàn thành nhiệm vụ; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đinh Thắng