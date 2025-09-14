Khẩn trương mở tài khoản kho bạc tại cấp xã, thúc giải ngân vốn đầu tư công

Giám đốc Kho bạc Nhà nước vừa ký Công điện số 13/CĐ-KBNN chỉ đạo toàn hệ thống tập trung nguồn lực, quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ giải ngân, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025.

Người dân thực hiện giao dịch tại Kho bạc Nhà nước.

Công điện được ban hành ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, theo tinh thần được nêu rõ tại Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 11/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Giám đốc Kho bạc Nhà nước quán triệt sâu rộng đến toàn thể công chức thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn thanh toán, chi trả vốn đầu tư công của ngành nhằm quyết liệt hành động, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm.

Công tác giải ngân được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, phải được ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, kịp thời, đúng quy định, có hiệu quả.

Để thực hiện mục tiêu trên, Kho bạc Nhà nước yêu cầu Kho bạc Nhà nước các khu vực khẩn trương rà soát, tổng hợp và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm các dự án chưa có phương án bàn giao, tiếp nhận hoặc chưa tổ chức thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận, gây ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán, chi trả vốn ngân sách nhà nước, đặc biệt là việc mở tài khoản tại cấp xã để thực hiện thanh toán chi trả vốn đầu tư công.

Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục hướng dẫn các chủ đầu tư sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong việc gửi hồ sơ giải ngân vốn đầu tư công.

Các Kho bạc Nhà nước khu vực có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác báo cáo tình hình giải ngân định kỳ, đột xuất một cách kịp thời và chính xác để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực chịu trách nhiệm trước Giám đốc Kho bạc Nhà nước về tính chính xác của số liệu báo cáo.

Kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thanh toán, chi trả vốn đầu tư công, đề ra các giải pháp giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp trên để xử lý, nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm để đạt được mục tiêu đề ra.

Năm 2025, tổng vốn đầu tư công lên đến khoảng 1 triệu tỷ đồng (bao gồm cả nguồn giao bổ sung). Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đề xuất các giải pháp quyết liệt, đột phá, hiệu quả để bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025.

Việc giải ngân đầu tư công vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược và là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo việc làm, thu nhập, sinh kế cho người dân.

Theo Bộ Tài chính, tám tháng năm 2025, kết quả giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 46,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 (40,4%). Trong đó có 9 bộ, cơ quan Trung ương và 22 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức trung bình cả nước; 29 bộ, cơ quan Trung ương và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước.

