Khẳng định vai trò của kinh tế tập thể

Ngày 8/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia HTX nông nghiệp (11/4/1946 - 11/4/2026); 15 năm ngày HTX Việt Nam; Lễ tôn vinh ngôi sao HTX “Coopstar Awards” cấp tỉnh năm 2026.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đinh Hồng Thái - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình qua các thời kỳ; cùng đại diện các HTX tiêu biểu trên địa bàn.

Cách đây 80 năm, ngày 11/4/1946, ngay sau khi nước nhà giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia HTX nông nghiệp. Với tầm nhìn vượt thời đại, Người khẳng định: “Nông dân muốn giầu, nông nghiệp muốn thịnh, thì cần phải có hợp tác xã”. Người nhấn mạnh: “Anh em ta ai chẳng mong được đầy đủ, giầu có, ai chẳng mong cho nước thịnh, dân cường. Vậy chúng ta hãy mau mau chung vốn, góp sức lập nên HTX ở khắp nơi”.

Đồng chí Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Đinh Hồng Thái phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại buổi lễ.

Sau 19 năm, cũng vào ngày 11/4/1964, Bác Hồ gửi thư cho Đại hội Hợp tác xã và đội sản xuất nông nghiệp tiên tiến miền núi và trung du, khen ngợi những Hợp tác xã điển hình tiên tiến, và yêu cầu các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo các HTX nông nghiệp phát triển.

Song hành cùng với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong mỗi giai đoạn của cách mạng, khu vực KTTT, HTX luôn có những đóng góp quan trọng. Ngày 11/4, ngày đánh dấu 2 sự kiện quan trọng đối với phong trào HTX, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2010-2015 thống nhất trình và được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 đồng ý lấy ngày 11/4 hàng năm là Ngày HTX Việt Nam.

Đồng chí Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Đinh Hồng Thái và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ trao tặng giải thưởng Ngôi sao Hợp tác xã cấp tỉnh năm 2026 cho 3 tập thể.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh ôn lại lời kêu gọi của Bác Hồ - được xem là kim chỉ nam cho sự hình thành và phát triển của phong trào kinh tế hợp tác. Tinh thần đoàn kết, tương trợ, chung vốn góp sức mà Người khởi xướng đã trở thành nền tảng cho sự lớn mạnh của hệ thống HTX trên cả nước.

Đồng chí Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Đinh Hồng Thái trao tặng Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam cho các cá nhân.

Qua 80 năm, từ những tổ hợp tác đơn giản, khu vực kinh tế hợp tác đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô lẫn chất lượng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, đặc biệt ở khu vực nông thôn.

Tại Phú Thọ, kinh tế tập thể tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ phát triển. Nhiều mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị, nông nghiệp công nghệ cao và sản phẩm OCOP phát huy hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 2.147 HTX, 74 Quỹ tín dụng nhân dân, thu hút hơn 188 nghìn thành viên; tạo việc làm thường xuyên cho trên 155 nghìn lao động với thu nhập bình quân khoảng 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Doanh thu bình quân quý I/2026 đạt khoảng 1,25 tỷ đồng/HTX, lợi nhuận bình quân đạt 130 triệu đồng/HTX. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có hơn 1.360 tổ hợp tác hoạt động trên nhiều lĩnh vực, góp phần đa dạng hóa hình thức hợp tác và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Khu vực kinh tế tập thể hiện có 442 sản phẩm của 311 HTX và tổ hợp tác được chứng nhận OCOP từ 3 sao đến 5 sao, trong đó có 1 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia, chiếm 66,87% tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh. Nhiều HTX đã chủ động ứng dụng chuyển đổi số, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử như Sendo, Voso, Shopee, Lazada, Postmart, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh trao tặng Giấy khen cho các tập thể.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Đinh Hồng Thái và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ ghi nhận những đóng góp quan trọng của khu vực kinh tế tập thể trong giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và tham gia xây dựng nông thôn mới.

Để kinh tế tập thể ngày một phát triển sâu rộng, tạo thêm dấu ấn, các đồng chí đề nghị Liên minh HTX tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường hỗ trợ các HTX tiếp cận nguồn vốn, mở rộng thị trường, phát triển sản xuất theo hướng xanh, bền vững.

Các HTX cần đổi mới tư duy, chuyển từ mô hình hỗ trợ sang dẫn dắt, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, chủ động tham gia sâu vào thị trường, qua đó góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Nhân dịp này, Liên minh HTX tỉnh đã tôn vinh 3 tập thể đạt danh hiệu “Ngôi sao HTX - Coopstar Awards” cấp tỉnh năm 2026, gồm: HTX mì gạo Hùng Lô, HTX 3T nông sản Cao Phong và Quỹ tín dụng nhân dân xã Xuân Lãng.

Liên minh HTX Việt Nam trao Bằng khen cho 5 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6 cá nhân; Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ tặng Giấy khen cho 30 tập thể có thành tích xuất sắc.

Đinh Vũ