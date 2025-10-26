Khánh thành Nhà văn hóa khu Gò Măng

Sáng 26/10, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Nhà văn hóa khu Gò Măng, xã Chí Đám. Dự buổi lễ có Trung tướng Đỗ Xuân Tụng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên BTV Tỉnh Ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo xã Chí Đám cùng đông đảo Nhân dân.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà văn hóa khu Gò Măng.

Nhà văn hóa khu Gò Măng được xây dựng trên diện tích 280m2 với tổng mức đầu tư 2 tỷ đồng được trích từ Quỹ Vì người nghèo của Bộ Quốc phòng, do Sư đoàn 316 khảo sát, thiết kế và trực tiếp thi công. Công trình gồm hội trường, khu chức năng và sân sinh hoạt, các hạng mục phụ trợ, được thiết kế đồng bộ, hiện đại. Cùng với nguồn hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp trên địa bàn đã hỗ trợ hệ thống trang thiết bị, Nhân dân đóng góp ngày công hoàn thiện khuôn viên.

Các đại biểu dự lễ khánh thành.

Việc khánh thành, đưa công trình vào sử dụng không chỉ góp phần tạo điểm sinh hoạt văn hóa, giao lưu cộng đồng, mà còn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, đời sống văn hóa ở cơ sở. Đây cũng là công trình có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Công tác dân vận của Đảng và 79 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2.

Nhà văn hóa khu Gò Măng được đưa vào sử dụng là minh chứng cho mối quan hệ đoàn kết gắn bó “máu thịt” quân - dân, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và Quân đội, tạo động lực để địa phương tiếp tục phát triển bền vững.

Trung tướng Đỗ Xuân Tụng và Trung tướng Phạm Đức Duyên trao quà cho các gia đình chính sách.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nguyễn Đình Cương tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Chí Đám.

Nhân dịp này, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng và Trung tướng Phạm Đức Duyên đã trao tặng một số trang thiết bị nhà văn hóa khu Gò Măng và 30 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn và các học sinh giỏi trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Đình Cương tặng lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền xã Chí Đám và Nhân dân khu Gò Măng.

Đăng Khoa