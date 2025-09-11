Kinh tế
Khảo sát tiềm năng phát triển giống lúa nếp Gà gáy Mỹ Lung

Ngày 11/9, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã khảo sát thực tế tại xã Sơn Lương nhằm tìm hiểu tiềm năng, khó khăn và đề xuất giải pháp phát triển giống lúa nếp Gà gáy – một nguồn gen quý của địa phương.

Khảo sát tiềm năng phát triển giống lúa nếp Gà gáy Mỹ Lung

Giống lúa nếp Gà gáy được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao năm 2022.

Nếp Gà gáy được gieo cấy tại xã Mỹ Lung (cũ) từ trước năm 1960, hiện trở thành đặc sản địa phương. Với đặc tính dễ trồng, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và tập quán canh tác, giống lúa này mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với nhiều loại lúa nếp khác. Những năm gần đây, diện tích gieo cấy ở xã Sơn Lương ổn định khoảng 100 - 110ha/vụ, năng suất 4 tấn/ha; sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ qua Hợp tác xã sản xuất gạo nếp Gà gáy Mỹ Lung và bán lẻ.

Đặc biệt, sản phẩm gạo nếp Gà gáy đang được triển khai dự án khoa học, công nghệ cấp Nhà nước về “Đăng ký bảo hộ và quản lý chỉ dẫn địa lý”, góp phần nâng tầm thương hiệu gạo nếp đặc sản của Phú Thọ. Tuy nhiên, quá trình sản xuất còn nhiều khó khăn: Giống chủ yếu do người dân tự lưu giữ; vùng sản xuất chưa được quy hoạch tập trung; kỹ thuật canh tác còn mang tính truyền thống; việc phòng trừ sâu bệnh chưa đồng bộ; hoạt động truy xuất nguồn gốc và thương mại hóa sản phẩm còn hạn chế.

Các hộ và HTX kiến nghị được hỗ trợ về ứng dụng khoa học kỹ thuật, hình thành vùng gieo cấy tập trung, duy trì các chứng nhận OCOP, ISO; đồng thời nâng cấp máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất.

Khảo sát tiềm năng phát triển giống lúa nếp Gà gáy Mỹ Lung

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khảo sát giống lúa nếp Gà gáy tại xã Sơn Lương.

Việc khảo sát là cơ sở quan trọng để ngành Nông nghiệp tỉnh đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững giống lúa nếp Gà gáy, đưa sản phẩm trở thành thương hiệu mạnh, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân địa phương.

Lê Chung


Lê Chung

