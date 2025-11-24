Khi bị ho hay cảm lạnh nên ăn loại trái cây nào cho nhanh khỏi?

Chọn đúng trái cây khi bị ho hoặc cảm lạnh có thể giúp giảm triệu chứng và hỗ trợ miễn dịch một cách tự nhiên. Các loại trái cây dưới đây giàu vitamin, chất chống oxy hóa và nước, giúp làm dịu cổ họng, giảm viêm, bổ sung điện giải và thúc đẩy quá trình phục hồi an toàn.

Ho và cảm lạnh là những bệnh lý đường hô hấp phổ biến, thường xảy ra khi thời tiết chuyển mùa hoặc hệ miễn dịch suy yếu.

Dù đa phần lành tính và có thể tự khỏi, các triệu chứng như đau họng, nghẹt mũi, khô miệng,mệt mỏivà chán ăn lại khiến người bệnh khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh việc nghỉ ngơi, uống đủ nước và theo dõi triệu chứng, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp – đặc biệt là trái cây giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa – có thể hỗ trợ cơ thể hồi phục nhanh hơn.

Dưới đây là năm loại trái cây nên bổ sung khi bị ho hoặc cảm lạnh, giúp hỗ trợ miễn dịch một cách tự nhiên:

1. Trái cây họ cam quýt giúp giảm ho và cảm lạnh

Trái cây họ cam quýt giàu vitamin C giúp giảm thời gian và mức độ triệu chứng ho và cảm lạnh...

Cam, chanh ngọt và bưởi là nhóm trái cây giàu vitamin C – vi chất quan trọng giúp cơ thể tạo ra tế bào bạch cầu, bằng cách hỗ trợ sản xuất tế bào lympho và tế bào thực bào, đồng thời giúp chúng hoạt động hiệu quả hơn để chống lại nhiễm trùng. Khi bị cảm lạnh, cơ thể phải đối mặt với tình trạng viêm và stress oxy hóa, do đó việc cung cấp đủ vitamin C giúp giảm thời gian và mức độ triệu chứng ở một số trường hợp.

Bên cạnh đó, cam quýt còn chứa flavonoid như hesperidin, có tác dụng chống viêm và hỗ trợ bảo vệ niêm mạc hô hấp. Hàm lượng nước cao cũng giúp duy trì hydrat hóa, yếu tố quan trọng khi cơ thể mất nước do sốt hoặc thở miệng.

Để tối ưu lợi ích, nên ăn cả múi thay vì chỉ uống nước ép, đặc biệt là nước ép đóng hộp vì có thể chứa đường bổ sung và mất một phần chất xơ. Chất xơ không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn giúp duy trì hệ vi sinh đường ruột – yếu tố ngày càng được nghiên cứu có vai trò trong miễn dịch toàn thân.

2. Quả lựu

Lựu được biết đến với hàm lượng polyphenol cao, bao gồm punicalagin và anthocyanin, các chất chống oxy hóa mạnh giúp cơ thể chống lại tổn thương tế bào do viêm và virus. Một số nghiên cứu quan sát cho thấy chiết xuất từ lựu có đặc tính kháng virus (vi-rút) và kháng viêm, góp phần làm dịu đau rát họng và hỗ trợ hệ miễn dịch trong giai đoạn nhiễm trùng.

Ngoài lợi ích miễn dịch, lựu còn hỗ trợ hydrat hóa nhờ lượng nước tự nhiên dồi dào. Người bệnh có thể tiêu thụ hạt lựu tươi hoặc nước ép lựu tự làm, tránh các loại đóng chai chứa chất bảo quản hoặc đường cao.

Ở trẻ nhỏ, nên đảm bảo trẻ ăn từ từ và tránh nguy cơ hóc hạt bằng cách tách hạt kỹ hoặc nghiền nhẹ, tùy độ tuổi.

3. Quả dứa

Ngoài bromelain, dứa giàu vitamin C và nước, giúp bổ sung dịch và giảm cảm giác khô họng...

Dứa chứa enzyme bromelain – hoạt chất tự nhiên được ghi nhận có khả năng hỗ trợ làm loãng chất nhầy và giảm ho trong một số trường hợp. Bromelain cũng có đặc tính chống viêm nhẹ, nhờ đó góp phần làm dịu niêm mạc đường thở khi bị kích ứng.

Ngoài bromelain, dứa giàu vitamin C và nước, giúp bổ sung dịch và giảm cảm giác khô họng. Người bệnh có thể ăn dứa tươi cắt miếng hoặc kết hợp trong hỗn hợp trái cây ấm để dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, người có dạ dày nhạy cảm hoặc bị trào ngược nên ăn lượng vừa phải vì dứa có tính acid nhẹ. Tránh dứa đóng hộp trong siro đường vì làm giảm giá trị dinh dưỡng và có thể khiến chất nhầy tiết nhiều hơn ở một số người.

4. Quả mọng

Dâu tây, mâm xôi và việt quất là những loại quả giàu anthocyanin – nhóm chất chống oxy hóa có màu đỏ tím giúp giảm viêm và hỗ trợ bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do nhiễm trùng. Chúng cũng chứa vitamin C và chất xơ, giúp tăng cường miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa trong giai đoạn cơ thể mệt mỏi.

Hàm lượng nước trong quả mọng giúp duy trì hydrat hóa, đặc biệt khi người bệnh không muốn uống nhiều nước. Có thể thêm quả mọng vào sữa chua, yến mạch hoặc ăn riêng để làm dịu cổ họng.

Khi chọn mua, ưu tiên quả tươi hoặc đông lạnh không đường. Những sản phẩm mứt hoặc xi-rô có lượng đường cao có thể gây kích ứng họng và ảnh hưởng kiểm soát viêm.

5. Chuối

Chuối là lựa chọn an toàn và dễ tiêu hóa, đặc biệt khi người bệnh chán ăn, buồn nôn hoặc mệt mỏi. Chuối cung cấp carbohydrate tự nhiên giúp duy trì năng lượng, đồng thời chứa kali – khoáng chất thiết yếu giúp cân bằng điện giải, nhất là khi cơ thể mất nước do sốt.

Một quả chuối chín mềm có thể làm dịu cổ họng và không gây kích ứng như một số loại trái cây có tính acid. Chuối cũng phù hợp với người có rối loạn tiêu hóa tạm thời, thường gặp trong cảm lạnh kèm thuốc men.

Có thể ăn nguyên quả, nghiền nhuyễn cho trẻ nhỏ hoặc kết hợp với yến mạch nóng để tăng cảm giác dễ chịu và no lâu.

Những lưu ý khi bổ sung trái cây khi bị ho hoặc cảm lạnh

Trái cây không thay thế thuốc điều trị trong trường hợp nhiễm trùng nặng. Người bệnh nên uống đủ nước, ưu tiên nước ấm để làm loãng dịch nhầy. Tránh nước ép đóng hộp nhiều đường vì có thể làm tăng viêm và gây mất cân bằng năng lượng. Nếu có triệu chứng kéo dài hơn 7 - 10 ngày, sốt cao, khó thở hoặc đau ngực, cần khám chuyên khoa. Trẻ dưới 1 tuổi không nên uống nước ép pha sẵn và cần theo dõi chặt chẽ dấu hiệu mất nước.

Việc lựa chọn đúng loại trái cây khi bị ho hoặc cảm lạnh có thể góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch, giảm triệu chứng và giúp cơ thể phục hồi tự nhiên. Kết hợp dinh dưỡng hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ và theo dõi sức khỏe sẽ giúp quá trình hồi phục diễn ra an toàn và hiệu quả hơn.

