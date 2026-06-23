Khoa học công nghệ - “đòn bẩy” cho kinh tế tư nhân cất cánh

Từ những cây dược liệu mọc tự nhiên trên núi và các vùng nguyên liệu được gây trồng tại Yên Trị, nhiều sản phẩm dược liệu của HTX Nông nghiệp Yên Trị đã được chế biến theo quy trình hiện đại, gắn tem truy xuất nguồn gốc và từng bước chinh phục thị trường.

Từ việc đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, các sản phẩm cao dược liệu của HTX Nông nghiệp Yên Trị đã có mặt ở hầu khắp các địa phương trong cả nước và được người tiêu dùng đánh giá cao, trong đó có nhiều sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP.

Khoa học công nghệ mở đường cho doanh nghiệp vươn xa

Theo ông Nguyễn Phi Điệp - đại diện HTX Nông nghiệp Yên Trị, những ngày đầu thành lập, phần lớn các công đoạn chế biến dược liệu đều được thực hiện thủ công, năng suất thấp, chất lượng sản phẩm chưa đồng đều. Nhận thấy muốn phát triển bền vững phải dựa vào đổi mới công nghệ và quy trình sản xuất, HTX đã mạnh dạn đầu tư hệ thống chiết xuất hoạt chất, dây chuyền đóng gói tự động hiện đại. Nhờ đó, chất lượng sản phẩm được nâng lên rõ rệt, mẫu mã chuyên nghiệp hơn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Từ một cơ sở sản xuất nhỏ, HTX từng bước mở rộng quy mô, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, trở thành minh chứng sinh động cho hiệu quả của đổi mới công nghệ trong khu vực kinh tế tư nhân.

Mạnh dạn đầu tư hệ thống nồi hơi chiết xuất dược liệu hiện đại, HTX Nông nghiệp Yên Trị đã đổi mới quy trình sản xuất theo hướng hiện đại, khép kín và tuần hoàn.

Câu chuyện của HTX Nông nghiệp Yên Trị cũng phản ánh bức tranh chung về vai trò của KHCN đối với sự phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, KHCN đang trở thành yếu tố quyết định giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước cũng như quốc tế. Ngay từ đầu năm 2026, UBND tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số được ban hành, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ. Đến nay, mạng 5G đã phủ sóng 100% trung tâm các xã, phường và khu công nghiệp; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh đạt 22,7%. Toàn tỉnh hiện có gần 600 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, phần mềm, nội dung số và các giải pháp công nghệ. Đây được xem là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tư nhân tiếp cận các thành tựu KHCN mới.

Nâng tầm giá trị sản phẩm

Nhiều doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh đã chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, tạo ra bước phát triển mạnh mẽ. Điển hình là Công ty TNHH tinh bột nghệ Nhưng Vần, xã Nhân Nghĩa. Với định hướng phát triển sản phẩm sạch, doanh nghiệp đã đầu tư đồng bộ hệ thống nhà xưởng, dây chuyền chế biến hiện đại và ứng dụng công nghệ sấy lạnh nhằm bảo toàn tối đa hàm lượng hoạt chất quý trong củ nghệ.

Nhờ ứng dụng công nghệ tiên tiến, sản phẩm tinh bột nghệ của doanh nghiệp không chỉ được người tiêu dùng trong nước tin tưởng mà còn xuất khẩu thành công sang thị trường Anh - nơi có những tiêu chuẩn chất lượng khắt khe. Hiện doanh nghiệp đang tiếp tục xúc tiến thương mại tại nhiều thị trường tiềm năng như Mỹ, Đức, Hà Lan, Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Việc đẩy mạnh ứng dụng KHCN góp phần mở đường cho các sản phẩm của tỉnh ngày càng vươn xa. Ảnh: Cán bộ Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh hướng dẫn chủ cơ sở tiếp cận các thông tin về truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên các ứng dụng số.

Nhiều doanh nghiệp khác cũng mạnh dạn đầu tư công nghệ hiện đại, từng bước hình thành các mô hình sản xuất thông minh, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm. KHCN đang từng bước làm thay đổi tư duy sản xuất và tạo ra những hướng đi mới.

Minh chứng rõ nét là Công ty TNHH Nông lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bình Xuyên (Bình Xuyên Hightech), xã Bình Xuyên. Với việc xây dựng mô hình Smart Farm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), doanh nghiệp đã đưa công nghệ vào nghiên cứu, trồng và chọn tạo các giống sâm, wasabi, đông trùng hạ thảo cùng nhiều loại dược liệu quý. Đặc biệt, doanh nghiệp đã thành công trong việc trồng sâm Hàn Quốc tại Việt Nam, mở ra hướng phát triển mới cho ngành dược liệu công nghệ cao.

Cùng với đó, việc sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật, bón phân và cơ giới hóa nhiều khâu sản xuất đã góp phần giảm chi phí lao động, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp cũng đầu tư hệ thống chế biến sâu sau thu hoạch, xây dựng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

Theo đồng chí Chu Thị Bích Thủy - Phó Giám đốc Sở KHCN, thời gian qua ngành chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển KHCN. Những tháng đầu năm 2026, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 7 quyết định, 6 kế hoạch quan trọng liên quan đến phát triển KHCN và chuyển đổi số. Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cũng được đẩy mạnh.

Tỉnh đang triển khai 54 nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh, xây dựng và hoàn thiện 19 quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn cơ sở; tổ chức đào tạo cho 242 cán bộ kỹ thuật và tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt người dân tiếp cận công nghệ mới. Những kết quả này góp phần thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của khu vực kinh tế tư nhân.

Mạnh Hùng