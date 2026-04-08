Khởi công công trình đình Mai Lĩnh, xã Tam Nông

Ngày 7/4, cán bộ và Nhân dân làng Mai Lĩnh (khu dân cư số 1, xã Tam Nông) phấn khởi tham dự Lễ động thổ, khởi công xây dựng đình Mai Lĩnh - công trình mang đậm dấu ấn văn hóa tâm linh, nơi diễn ra các hoạt động gắn kết cộng đồng.

Hội viên các Chi hội Người cao tuổi, Phụ nữ biểu diễn văn nghệ mừng khởi công công trình định Mai Lĩnh.

Căn cứ các tư liệu lịch sử, làng Mai Lĩnh hình thành cách đây khoảng hơn 3 thế kỷ. Mặc dù đơn vị hành chính đã nhiều lần thay đổi song tên gọi làng Mai Lĩnh vẫn giữ nguyên cho đến ngày nay. Về di tích lịch sử, công trình tâm linh hiện có 1 chùa, 2 đền, 2 miếu, 2 giếng cổ, 1 cây đa di sản, 1 nghĩa trang và 1 ngôi đình.

Theo tiêu chí làng cổ Việt Nam, làng Mai Lĩnh được công nhận là làng cổ bởi hội tụ đủ các yếu tố cây đa, giếng nước, mái đình. Về dân cư, làng có hơn 160 hộ sinh sống lâu đời, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Tam Nông tặng lẵng hoa chúc mừng tại lễ khởi công công trình có ý nghĩa tâm linh của làng Mai Lĩnh.

Do yếu tố thời gian và sự biến thiên của lịch sử, đình làng Mai Lĩnh bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, đòi hỏi cấp thiết đầu tư tôn tạo, tu bổ. Tại ngôi đình cũ chỉ còn sử dụng được 1 hậu cung với diện tích 26m2.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Năng lượng Thành Phát (Hà Nội) xúc động chia sẻ tấm lòng tri ân với quê hương.

Lễ động thổ, khởi công công trình đình Mai Lĩnh diễn ra trong niềm hân hoan, phấn khởi của cộng đồng khu dân cư số 1, xã Tam Nông.

Thời gian qua, Chi bộ Khu dân cư số 1 đã tổ chức nhiều hội nghị và ra nghị quyết chuyên đề về chỉ đạo, lãnh đạo xây dựng đình làng Mai Lĩnh. Cùng với đó, Chi bộ chỉ đạo các tổ chức như: Ban Công tác mặt trận, Hội Người cao tuổi, Cựu chiến binh, Phụ nữ tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo di tích khu dân cư đã xin ý kiến toàn thể các hộ dân trong khu dân cư bằng văn bản. Kết quả, 98,8% hộ dân nhất trí chủ trương xây dựng.

Thực hiện phương châm vận động nguồn lực xã hội hóa, gia đình ông Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Năng lượng Thành Phát (Hà Nội) là người sinh ra và lớn lên tại địa phương đã cung tiến, gia tâm ủng hộ toàn bộ chi phí xây dựng.

Công trình có tổng diện tích 132,4m2. Việc thi công đình làng thực hiện trong 6 tháng. Đồng thời, nhà tài trợ cũng ủng hộ kinh phí xây dựng hoàn chỉnh khuôn viên cây đa của làng nằm trong cụm di tích đình, miếu, cây di sản.

Theo thiết kế, đình Mai Lĩnh được xây dựng với kiến trúc đảm bảo tôn trọng nguyên gốc (mái cong, chạm khắc tinh xảo), kết hợp hài hòa giữa chất liệu bền vững hiện đại và hoa văn cổ truyền.

Đại diện Nhân dân khu dân cư phát biểu ghi nhận tấm lòng vàng của doanh nhân Nguyễn Quang Vinh.

Đình Mai Lĩnh thờ vị thần bảo hộ dân cư - Thành hoàng làng và những người có công. Khi hoàn thành sẽ trở thành trung tâm tâm linh, văn hóa của cộng đồng, đáp ứng mong mỏi của người dân, góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đình Mai Lĩnh, cây đa di sản và đền Nghè cũng nằm trong cụm di tích được đầu tư tôn tạo, tu bổ.

Ngoài đình Mai Lĩnh đang được đầu tư từ nguồn xã hội hóa, cấp ủy, chính quyền địa phương kêu gọi cán bộ, Nhân dân, con em đang sinh sống và làm việc xa quê chung tay, đồng hành xây dựng, tu bổ các di tích, công trình tâm linh miếu, chùa, nghĩa trang xuống cấp.

Bùi Minh