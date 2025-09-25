Khởi công Dự án Khu đô thị mới Đông Nam Oasis City chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Ngày 25/9, tại phường Việt Trì, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập - Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô đã khởi công Dự án Khu đô thị mới Đông Nam Oasis City. Đây là một trong những dự án trọng điểm, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng

Tới dự có các đồng chí: Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công dự án.

Dự án Khu đô thị mới Đông Nam Oasis City có tổng mức đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng, diện tích hơn 63ha dọc theo trục đường Hai Bà Trưng và đường Vũ Thê Lang thuộc các phường Việt Trì, Thanh Miếu. Dự án gồm 6 phân khu cao cấp, trong đó 3 phân khu biệt thự, 3 phân khu liền kề và 3 tòa tháp tổ hợp (thương mại dịch vụ, căn hộ) cao 20 tầng, cùng hạ tầng, tiện ích đồng bộ như công viên cây xanh, trường học..., đáp ứng nhu cầu an cư, vui chơi giải trí và phát triển bền vững của tỉnh.

Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập, đại diện chủ đầu tư giới thiệu về dự án.

Thay mặt chủ đầu tư, ông Hoàng Ngọc Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH xây dựng Tự Lập cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành dự án đúng tiến độ với chất lượng cao nhất, góp phần tạo nên một công trình tiêu biểu, đóng góp quan trọng vào sự phát triển không gian đô thị trung tâm hành chính của tỉnh nói riêng, tỉnh Phú Thọ nói chung.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, chủ đầu tư thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Đông Nam Oasis City là một trong những khu đô thị được thực hiện theo Quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cảnh quan và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Để dự án triển khai thuận lợi và trở thành một hình mẫu đô thị tại tỉnh, đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung nhân lực, tài chính hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo của dự án theo đúng quy định.

Các đại biểu dự lễ khởi công dự án

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chỉ đạo: Sớm khởi công xây dựng các hạng mục nhà ở xã hội thuộc dự án ngay trong Quý I/2026, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nhà ở xã hội theo kế hoạch chung của tỉnh. Nhà thầu thi công phối hợp với chủ đầu tư, áp dụng công nghệ xây dựng hiện đại, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, vệ sinh môi trường và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh. Các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng và thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Ngay sau lễ khởi công, nhà thầu tổ chức thi công để bảo đảm tiến độ đề ra.

Phối cảnh Dự án Khu đô thị mới Đông Nam Oasis City.

Đây không chỉ là bước khởi đầu cho một công trình trọng điểm mà còn thể hiện niềm tin và kỳ vọng vào một tương lai phát triển mới, văn minh, hiện đại của tỉnh Phú Thọ.

Đinh Vũ