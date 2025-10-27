Khởi đầu ở Yên Thủy

Ba tháng trôi qua kể từ ngày Yên Thuỷ chính thức thành lập - dấu mốc hợp nhất của 3 vùng đất: Hàng Trạm, Lạc Thịnh và Phú Lai. Bộ máy chính quyền hai cấp nơi đây đã nhanh chóng đi vào nề nếp, thống nhất từ tổ chức đến hành động, mở ra kỳ vọng về một mô hình tinh gọn, hiệu lực, gần dân và vì dân.

Ổn định và vận hành hiệu quả

Sáng đầu tuần, Trung tâm phục vụ hành chính công xã Yên Thuỷ tấp nập người dân đến làm thủ tục. Trên màn hình điện tử, các hồ sơ hiện trạng thái “đã xử lý” nối tiếp nhau. “Giờ đến làm giấy tờ không phải đi nhiều “cửa” và chờ đợi như trước. Cán bộ hướng dẫn tận tình, hồ sơ trả đúng hẹn” - bà Nguyễn Thị Thoa, khu 3, Hàng Trạm cũ, vui vẻ nói khi vừa nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Những thay đổi nhỏ như thế phản chiếu sự chuyển động lớn: Bộ máy chính quyền sau sáp nhập đã thực sự vận hành trơn tru, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Sau hợp nhất, Đảng bộ xã Yên Thuỷ có 66 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, hơn 2.200 đảng viên. Bộ máy chính quyền mới được kiện toàn nhanh chóng, bảo đảm sự thông suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Ủy ban nhân dân xã phân công nhiệm vụ rõ ràng, 130 cán bộ, công chức, viên chức được bố trí hợp lý, không chồng chéo, không để khoảng trống công việc.

Trong quý đầu vận hành, Đảng ủy xã đã tổ chức 9 hội nghị quán triệt nghị quyết, 4 hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm, ban hành hơn 1.400 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt theo tinh thần Chỉ thị 50-CT/TW; 100% đảng viên được cập nhật hồ sơ, quản lý bằng phần mềm điện tử - tiến nhỏ nhưng thể hiện sự bắt nhịp nhanh với xu hướng chuyển đổi số trong công tác Đảng.

Trong các ngày từ 10 - 12/10, Yên Thuỷ đã tổ chức chương trình Chuyển đổi số 2025 với phương châm “Toàn dân tham gia, toàn diện lan toả, toàn trình bứt phá”, tạo điều kiện để mọi người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ số trong cuộc sống hằng ngày.

Theo Bí thư Đảng uỷ xã - Bùi Anh Tuấn: Đến nay mọi công việc đã đi vào nền nếp. Cán bộ, công chức, viên chức xã đều đã thuộc việc, quen nếp, chủ động phối hợp. Bộ máy chính trị, hành chính địa phương vận hành trơn tru, thống nhất từ tư duy đến hành động. Các cơ quan, đơn vị như Công an, Quân sự, Mặt trận Tổ quốc,... được kiện toàn, hoạt động thống nhất.

Trong 9 tháng đầu năm, bộ phận “một cửa” đã tiếp nhận và giải quyết hơn 3.100 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt 100%, hồ sơ trực tuyến đạt trên 91%. Phía sau những con số là hình ảnh một chính quyền đang từng ngày vận hành hiệu quả, có kỷ cương, có đổi mới và tạo dựng được niềm tin. Trên nền tảng đó, một tinh thần mới đang lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên: Tinh gọn trong tổ chức, đồng thuận trong nhận thức và gần gũi trong phục vụ.

Tập trung phát triển kinh tế- xã hội

Những ngày cuối thu, con đường dẫn về trung tâm xã Yên Thủy rợp sắc cờ đỏ. Tiếng máy tuốt lúa vang đều khắp cánh đồng - mùa vàng bội thu mở đầu cho niềm tin mới. “Xã mới nhưng sản xuất không gián đoạn, cán bộ vẫn xuống tận nơi hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, bà con yên tâm làm ăn,” ông Bùi Văn Phúc, khu Phú Lai cũ nói trong tiếng máy nổ giòn.

Từ khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp, đời sống kinh tế - xã hội ở Yên Thủy ổn định và bước đầu có những chuyển động tích cực. Tổng thu ngân sách đạt 87,35% dự toán; sản xuất nông nghiệp giữ ổn định, năng suất lúa đạt 52 tạ/ha; nhiều mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả, nuôi thủy sản được mở rộng; các sản phẩm OCOP tiếp tục được hoàn thiện. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa - xã hội diễn ra sôi nổi, lan tỏa tinh thần đoàn kết giữa ba vùng đất cũ, tạo điểm nhấn về sự đồng thuận và gắn kết cộng đồng. An ninh trật tự giữ vững, quốc phòng được đảm bảo; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đi vào chiều sâu...

Diện mạo trung tâm xã Yên Thủy hôm nay.

Tuy nhiên, bước khởi đầu của một chính quyền hợp nhất cũng không tránh khỏi những thử thách. Cơ sở vật chất và trang thiết bị hành chính còn thiếu; hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ; một bộ phận người dân còn lúng túng khi thực hiện thủ tục điện tử. Dịch tả lợn châu Phi bùng phát, ảnh hưởng đến sản xuất; công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai còn vướng. Một vài chi bộ mới hợp nhất cần thêm thời gian để ổn định nếp sinh hoạt

“Nhìn thẳng vào khó khăn để hành động, do đó Yên Thủy xác định cho mình những bước đi vững vàng trong chặng kế tiếp, đó là tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng kế hoạch phát triển năm 2026; tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, bồi dưỡng lớp kế cận có tâm, có tầm; hoàn thành tổ chức Đại hội MTTQ và các đoàn thể, tạo đà cho giai đoạn phát triển mới...”, đồng chí Bùi Anh Tuấn - Bí thư Đảng uỷ xã khẳng định.

Ba tháng - khoảng thời gian ngắn nhưng đủ để thấy Yên Thủy hôm nay đã có những khởi đầu vững chắc khi vận hành nhịp nhàng mô hình chính quyền hai cấp với nhiều kết quả tích cực. Từ những khó khăn ban đầu, đến nay, một diện mạo mới đang dần hiện lên đầy tự tin và chủ động với khát vọng phát triển cho Yên Thủy ngày mai...

Nguyễn Yến