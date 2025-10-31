Khởi động Dự án “Nước sạch và vệ sinh môi trường chống chịu với biến đổi khí hậu do phụ nữ làm chủ”

Sáng 31/10, tại Trung tâm Hội nghị Hòa Bình, phường Hòa Bình, Lễ công bố khởi động Dự án “Nước sạch và vệ sinh môi trường chống chịu với biến đổi khí hậu do phụ nữ làm chủ” (WICR) đã được tổ chức với sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, nhà tài trợ và đối tác thực hiện dự án.

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2026 hướng tới mục tiêu cải thiện sức khỏe cộng đồng và bình đẳng giới thông qua hỗ trợ cho các hộ gia đình nghèo, dân tộc thiểu số, cận nghèo, khó khăn, hộ dễ bị tổn thương (GEDSI) và một số hộ chưa được tiếp cận với các nhu cầu cơ bản về nhà tiêu hợp vệ sinh (NTHVS) và sử dụng nước sạch. Đồng thời góp phần tăng tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng NTHVS và sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn.

Các đại biểu nghe giới thiệu tổng quan về Dự án WICR.

Dự án dự kiến sẽ hỗ trợ 3.000 hộ gia đình (tương đương khoảng 12.000 người hưởng lợi) tại 8 xã (tương ứng với số lượng 15 đơn vị hành chính trước sáp nhập) thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể, 750 hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn và hộ GEDSI sẽ được trang bị thiết bị lọc nước; 150 hộ được hỗ trợ bồn chứa nước; 10 hệ thống lọc nước tập trung sẽ được lắp đặt tại 8 xã. Ngoài ra, 400 hộ sẽ được xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, góp phần cải thiện điều kiện sống và phòng, chống dịch bệnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Song song đó, dự án sẽ tổ chức các hoạt động tập huấn và truyền thông cho 40 học viên nòng cốt, 450 tuyên truyền viên cấp thôn, khu phố và tất cả 3.000 hộ dân hưởng lợi nhằm nâng cao kiến thức cho cộng đồng về sử dụng nước sạch gắn với thích ứng biến đổi khí hậu, vệ sinh môi trường và quản lý vệ sinh kinh nguyệt (MHM).

Tại buổi lễ, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về Dự án WICR. Dự án được phê duyệt theo Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 9/6/2025 của UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) do East Meets West Foundation (viết tắt là EMWF, còn gọi là Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ) là bên cung cấp viện trợ dưới sự tài trợ của Quỹ JTI Foundation. Hội LHPN tỉnh Phú Thọ là đối tác chính của dự án.

Dương Liễu