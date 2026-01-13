Khởi sắc khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu Xuân Tân

Giữa nhịp sống đổi mới mạnh mẽ của quê hương Sơn Lương, khu dân cư Xuân Tân đang từng ngày khẳng định vị thế là một điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Với tinh thần đoàn kết, đồng thuận cao và sự nỗ lực bền bỉ của Nhân dân, Xuân Tân không chỉ giữ vững mà còn lan tỏa danh hiệu khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần làm thay đổi diện mạo vùng quê miền núi.

Nhà văn hóa khu Xuân Tân được xây khang trang với đầy đủ các thiết chế văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Xuân Tân là khu dân cư miền núi với khoảng 80% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song bằng ý chí vươn lên và tinh thần thống nhất, người dân nơi đây luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp nối truyền thống đó, năm 2024, Xuân Tân vinh dự được công nhận hoàn thành xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là kết quả rất đáng tự hào đối với một khu dân cư miền núi, đồng thời trở thành tiền đề quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Phạm Thanh Liêm - Trưởng khu dân cư Xuân Tân chia sẻ: Quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, ý thức làm chủ của mỗi người dân. Với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, các hộ dân trong khu đã tích cực đóng góp kinh phí, ngày công lao động để xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình dân sinh.

Nhiều hạng mục quan trọng được hoàn thành như: Xây mới nhà văn hóa khu dân cư và mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng; ủng hộ kinh phí thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; làm lại lề đường, trồng cây xanh dọc các tuyến đường giao thông; đổ bê tông các tuyến đường trong khu, tạo thuận lợi cho đi lại và giao thương.

Người dân khu Xuân Tân tích cực tu sửa, chỉnh trang xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Nhờ đó, diện mạo khu dân cư Xuân Tân ngày càng khởi sắc. Hệ thống hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn được đầu tư đồng bộ, khang trang; nhiều công trình dân sinh được đưa vào sử dụng, phục vụ hiệu quả nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân. Kinh tế khu dân cư không ngừng phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 63 triệu đồng/năm; Xuân Tân hiện không còn hộ nghèo. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, nhiều ngôi nhà mới được xây dựng kiên cố, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Cùng với phát triển kinh tế, Xuân Tân đặc biệt chú trọng các tiêu chí về văn hóa, xã hội và môi trường. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt trên 95%; 100% hộ dân được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn. Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định, góp phần bảo vệ môi trường sống. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; chi bộ và các đoàn thể khu dân cư nhiều năm liền được xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới, khu dân cư Xuân Tân đã và đang khẳng định vai trò hạt nhân, điểm sáng tiêu biểu của xã Sơn Lương. Từ những kết quả nổi bật trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, phong trào đã từng bước được lan tỏa, nhân rộng ra toàn xã, tạo nên sức sống mới, diện mạo mới cho vùng quê miền núi còn nhiều khó khăn.

Đến nay, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã thực sự lan tỏa mạnh mẽ, trở thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng trong toàn xã. Toàn xã có trên 70% khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới bền vững.

Điểm nổi bật trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở Sơn Lương chính là sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Đặc biệt, phong trào “Dân vận khéo” đã thực sự trở thành sợi dây gắn kết, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới. Thông qua công tác dân vận, các chủ trương, chính sách được tuyên truyền, vận động một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Đồng chí Vũ Đình Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lương cho biết: Với tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, từ năm 2020 đến nay, người dân đã tự nguyện hiến hơn 105.000m2 đất, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động và hàng tỷ đồng để xây dựng; nâng cấp 50,73km đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa và nhiều công trình phúc lợi khác. Những con số ấn tượng đó thể hiện rõ vai trò trung tâm của Nhân dân, đồng thời cho thấy niềm tin của người dân đối với chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước.

Giữ vững danh hiệu khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Xuân Tân hôm nay không chỉ khoác lên mình diện mạo mới khang trang, hiện đại mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lệ Oanh