Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại khu Sào, xã Kim Bôi

Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội xã Kim Bôi vừa tiến hành chương trình kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại khu Sào, xã Kim Bôi. Chương trình nhằm đánh giá hiệu quả triển khai tín dụng chính sách tại cơ sở, kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng vốn vay, đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), bảo đảm nguồn tín dụng ưu đãi được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Xã Kim Bôi hiện có 38 khu dân cư, 68 tổ TK&VV với tổng dư nợ hơn 176,8 tỷ đồng. Trong đó, khu Sào có 5 tổ TK&VV với dư nợ gần 15,3 tỷ đồng, nợ quá hạn 32 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra, giám sát đã đến gia đình vay vốn quá hạn ở khu Sào để tuyên truyền, đôn đốc nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đoàn đã tập trung kiểm tra việc triển khai hoạt động tín dụng chính sách tại cơ sở, công tác nhận ủy thác, hoạt động của các tổ TK&VV, việc bình xét cho vay, sử dụng vốn vay, gửi tiền tiết kiệm, trả nợ, trả lãi của hộ vay. Đoàn cũng trực tiếp kiểm tra thực tế tại một số hộ vay trên địa bàn nhằm nắm bắt tình hình sử dụng vốn, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách và những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đoàn đến kiểm tra mô hình vay vốn giải quyết việc làm của anh Bùi Tiến Trường ở khu Sào, chuyên sản xuất đồ dùng cho trường mầm non.

Đồng chí Trần Xuân Huế - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Kim Bôi, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội xã Kim Bôi, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát nhấn mạnh: Chương trình kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức hội nhận ủy thác, ban quản lý tổ TK&VV, trưởng các khu dân cư trong việc phối hợp quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách. Đồng thời, kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn khu dân cư.

Hồng Nhung