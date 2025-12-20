Kiểm tra nguy cơ sạt lở trên Quốc lộ 6

Ngày 20/12, đoàn công tác của Bộ Xây dựng gồm lãnh đạo Vụ Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ I đã kiểm tra hiện trường một số vị trí có nguy cơ sạt lở và công tác khắc phục hậu quả sạt lở tại Km124+300, Quốc lộ 6, địa phận tỉnh Phú Thọ. Hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá hiện trạng, mức độ rủi ro sạt lở và đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Đoàn công tác kiểm tra nguy cơ sạt lở trên địa bàn xã Pà Cò.

Ngoài điểm sạt lở tại Km124+300 (đoạn đèo Thung Khe), hiện tuyến Quốc lộ 6 còn ít nhất 5 điểm có nguy cơ sạt lở cao, tập trung chủ yếu trên đoạn dài khoảng 20 km từ Km118 đến Km138 qua địa bàn huyện Mai Châu cũ. Bên cạnh đó, đoạn tuyến qua xã Pà Cò cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Đáng chú ý, tháng 10 vừa qua, tại Km141+200 (xã Pà Cò) xuất hiện vết nứt cung trượt lớn, dài khoảng 50 m, rộng 18–20 cm, nằm ở độ cao khoảng 33 m so với mặt đường. Hiện các đơn vị chức năng đang triển khai giải pháp xử lý sạt lở tại vị trí này.

Trước đó, cơ quan chức năng đã có buổi kiểm tra tuyến Quốc 6 đoạn qua xã Pà Cò, từ Km141+200 đến Km142+100 và nút giao Km153+070 (lối rẽ vào UBND xã Pà Cò) có địa hình đèo dốc, nhiều đường cong, thường xuyên có sương mù vào mùa đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trên cơ sở đó, đoàn công tác đề xuất, báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam cho phép đầu tư nâng cấp, mở rộng nền, mặt đường các đoạn cong, cua từ Km141+200 đến Km142+500; cải tạo nút giao Quốc lộ 6 vào UBND xã Pà Cò (Km153+070); bổ sung hệ thống an toàn giao thông và chiếu sáng. UBND xã Pà Cò được đề nghị phối hợp bố trí mặt bằng, cam kết giải phóng mặt bằng để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Các chuyên gia cho rằng cần sớm xây dựng phương án xử lý lâu dài, đồng bộ, kết hợp các giải pháp kỹ thuật như gia cố mái dốc bằng kết cấu bền vững, lắp đặt lưới chắn đá quy mô lớn, xây dựng tường chắn, kè bê tông; ứng dụng công nghệ quan trắc, cảnh báo sớm sạt lở nhằm bảo đảm an toàn bền vững cho tuyến đường.

