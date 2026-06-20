Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026):

Kiến tạo niềm tin, cổ vũ khát vọng phát triển đất nước

“Kiến tạo niềm tin, xây dựng đồng thuận, lan tỏa khát vọng phát triển đất nước” - thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm 2025 đã trở thành lời nhắn gửi sâu sắc đối với những người làm báo cả nước.

Đó không chỉ là sự khẳng định vai trò, vị thế và những cống hiến to lớn của báo chí cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn là định hướng chiến lược, là sứ mệnh vẻ vang của đội ngũ những người làm báo trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Bước sang năm thứ 101 của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, thông điệp ấy tiếp tục soi đường cho những người cầm bút trên hành trình đồng hành cùng dân tộc vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh và phồn vinh.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ tác nghiệp tại Lễ hội Văn hóa dân gian đường phố năm 2026. Ảnh: Lê Hoàng

Sáng truyền thống

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà báo vĩ đại, người sáng lập và rèn luyện nền Báo chí Cách mạng Việt Nam từng khẳng định: “Báo chí là người tuyên truyền, cổ động, tổ chức chung, người lãnh đạo chung”. Cách đây hơn một thế kỷ, ngày 21/6/1925, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam. Từ đó, báo chí cách mạng đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, luôn đồng hành cùng những bước chuyển mình của dân tộc.

Trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, báo chí thực sự là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng. Hàng nghìn nhà báo đã có mặt trên các chiến trường, phản ánh chân thực tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân ta, góp phần cổ vũ ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn dân tộc. Hàng trăm nhà báo đã anh dũng hy sinh, để lại những tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, tinh thần dấn thân và trách nhiệm xã hội cao cả. Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, báo chí tiếp tục khẳng định vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân; là diễn đàn tin cậy để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đất nước. Báo chí đã góp phần quan trọng trong tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đồng thời tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số và sự bùng nổ của các nền tảng truyền thông số, báo chí đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và môi trường thông tin đa chiều đang làm thay đổi phương thức tiếp nhận thông tin của công chúng. Bên cạnh những giá trị tích cực, tình trạng tin giả, tin sai sự thật, thông tin độc hại, hiện tượng “ô nhiễm nhận thức” xuất hiện ngày càng tinh vi, tác động trực tiếp đến nhận thức, niềm tin và sự ổn định xã hội. Trước thực trạng đó, vai trò của báo chí cách mạng càng trở nên đặc biệt quan trọng. Không chỉ cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, báo chí còn có trách nhiệm định hướng dư luận xã hội, bảo vệ sự thật, bảo vệ các giá trị chân - thiện - mỹ, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Đây vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu tất yếu trong tiến trình phát triển của báo chí nước nhà. Chuyên nghiệp để nâng cao chất lượng thông tin; nhân văn để phụng sự con người và xã hội; hiện đại để thích ứng với xu thế phát triển của thời đại. Dù công nghệ có thay đổi đến đâu thì tính chính xác, khách quan, trung thực và trách nhiệm xã hội vẫn là những giá trị cốt lõi làm nên uy tín, bản sắc và sức sống của báo chí cách mạng.

Trong mạch nguồn chung của báo chí cả nước, báo chí Đất Tổ những năm qua đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, bám sát thực tiễn đời sống, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương. Đặc biệt, việc hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình mở ra không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, tiềm năng phong phú hơn, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác thông tin, tuyên truyền. Trong bối cảnh đó, việc sắp xếp, tinh gọn hệ thống các cơ quan báo chí không chỉ là yêu cầu khách quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động mà còn là phép thử đối với bản lĩnh, năng lực thích ứng và tinh thần đổi mới của đội ngũ những người làm báo. Quá trình hợp nhất tổ chức, cơ cấu lại bộ máy, thay đổi phương thức hoạt động chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn, thách thức ban đầu. Tuy nhiên, vượt lên trên những trở ngại trước mắt, đây cũng là cơ hội để xây dựng các cơ quan báo chí mạnh hơn, chuyên nghiệp hơn, có khả năng huy động và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, mở rộng phạm vi tác động xã hội và nâng cao chất lượng thông tin. Với đội ngũ những người làm báo, đây là thời điểm để khẳng định bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, khả năng thích ứng trước những yêu cầu mới của thực tiễn.

Trên nền tảng truyền thống hơn một thế kỷ của Báo chí Cách mạng Việt Nam, cùng bề dày thành tích của báo chí ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình trước đây, đội ngũ người làm báo Đất Tổ hôm nay đang đứng trước cơ hội hình thành một môi trường báo chí năng động, hiện đại và giàu sức sáng tạo hơn. Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, báo chí còn có sứ mệnh quan trọng trong việc tạo dựng sự đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển và sức mạnh đoàn kết của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh để biến tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển. Sau quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy báo chí, toàn tỉnh hiện có hai cơ quan báo chí địa phương được cấp phép hoạt động là Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ; cùng 57 cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành có văn phòng đại diện, cơ quan thường trú hoặc cử phóng viên hoạt động trên địa bàn. Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Phú Thọ hiện có 556 hội viên. Được rèn luyện và trưởng thành trong môi trường báo chí cách mạng, thường xuyên được bồi dưỡng, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Báo chí, Quy định đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, đội ngũ người làm báo Đất Tổ cơ bản có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, luôn tích cực đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Nhiều năm qua, không có hội viên, nhà báo vi phạm Luật Báo chí hoặc các quy định về đạo đức nghề nghiệp đến mức phải xử lý kỷ luật. Chất lượng các sản phẩm báo chí ngày càng được nâng cao, uy tín và vị thế của các cơ quan báo chí trên địa bàn tiếp tục được khẳng định, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với các cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

Vững niềm tin

Trong bối cảnh đất nước đang triển khai mạnh mẽ cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, báo chí đã phát huy vai trò dẫn dắt, tạo dựng sự đồng thuận xã hội, góp phần chuyển hóa quyết tâm chính trị thành hành động thực tiễn. Mỗi tin bài phản ánh đúng thực tiễn, mỗi tấm gương người tốt việc tốt được lan tỏa, mỗi vấn đề bức xúc được phát hiện và kiến nghị giải quyết kịp thời đều góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và triển vọng phát triển của đất nước.

Tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Báo chí cách mạng Việt Nam đã và đang thực hiện tốt sứ mệnh cao cả - kiến tạo niềm tin, xây dựng đồng thuận, lan tỏa khát vọng phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới”. Đồng chí nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm cao, khát vọng lớn, báo chí cách mạng phải tiếp tục khẳng định bản lĩnh chính trị, vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa; là lực lượng xung kích trong việc xây dựng đồng thuận xã hội, nhân lên những giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến vì sự phát triển của đất nước.

Thông điệp ấy vừa là sự ghi nhận, vừa là lời hiệu triệu đối với đội ngũ những người làm báo hôm nay. Trong dòng chảy mạnh mẽ của thời đại số, mỗi nhà báo cần không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ công nghệ mới, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Mỗi tác phẩm báo chí không chỉ phản ánh hiện thực cuộc sống mà còn phải góp phần định hướng nhận thức, lan tỏa những giá trị tích cực, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc.

Bước vào năm thứ 101 của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, tự hào về truyền thống vẻ vang được hun đúc qua hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, đội ngũ những người làm báo hôm nay càng ý thức sâu sắc trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và trước tương lai đất nước. Trên quê hương Đất Tổ cội nguồn dân tộc, trong không gian phát triển mới được hình thành từ sự hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, báo chí không chỉ là lực lượng tuyên truyền, định hướng dư luận mà còn là cầu nối khơi dậy khát vọng phát triển, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, lan tỏa niềm tin vào tương lai.

Phát huy truyền thống vẻ vang của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, góp phần cùng toàn dân tộc hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Cao Khôi