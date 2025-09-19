Kinh tế số tạo động lực cho tăng trưởng

Kinh tế số đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng năng suất lao động, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong bối cảnh biến động toàn cầu. Tại tỉnh Phú Thọ, kinh tế số đã mở ra cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế.

Hạ tầng số tạo nền tảng cho phát triển

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ hình thành không gian phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số với quy mô lớn hơn, hạ tầng và nguồn lực được mở rộng, hệ thống kết nối ngày càng đồng bộ. Đây là cơ hội để hình thành các trung tâm công nghệ, công nghiệp số, kinh tế số.

Thời gian qua, việc nâng cấp, phát triển và hoàn thiện các hạ tầng từ viễn thông đến dữ liệu nền tảng, tạo điều kiện cho xây dựng kinh tế số. Trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ hệ thống viễn thông theo đúng quy hoạch, toàn tỉnh có hơn 10.200 trạm BTS, phủ sóng 3G và 4G, đạt 99% diện tích. Tại các đô thị trung tâm và khu du lịch trọng điểm, 170 trạm phát sóng 5G đã được đưa vào hoạt động, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ Internet tốc độ cao.

Trên cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, các hệ thống thông tin được triển khai kết nối liên thông, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được đầu tư, đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả. Đây là bước đi quan trọng giúp nâng cao tiện ích, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tham gia sâu hơn vào hoạt động kinh tế số. Hiện tại, các công ty công nghệ, viễn thông đang xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm thúc đẩy phát triển kinh tế số trên các lĩnh vực; cung cấp các giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện chuyển đổi số toàn diện.

Song song với viễn thông, lĩnh vực thanh toán số cũng có bước phát triển mạnh. 100% lĩnh vực hành chính công, cơ sở y tế, giáo dục, siêu thị trên địa bàn đã sử dụng hình thức giao dịch không dùng tiền mặt; gần 100% các giao dịch nộp thuế thực hiện qua tài khoản ngân hàng. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng tích cực triển khai chương trình miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán, phí trả lương qua tài khoản, phí giao dịch trên kênh ngân hàng điện tử cho khách hàng đăng ký thanh toán online, phí thanh toán không dùng tiền mặt qua các ứng dụng ngân hàng số. Nhiều hình thức đa dạng cho các giao dịch thanh toán điện tử được các ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai bao gồm tài khoản thanh toán số, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, ví điện tử, thẻ trả trước, Internet Banking... Tăng trưởng bình quân số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng giai đoạn 2022-2025 là 33%/năm.

Nhân viên MobiFone Phú Thọ giới thiệu các giải pháp, dịch vụ trên môi trường số cho khách hàng.

Có thể nói, từ nền tảng hạ tầng số vững chắc đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tham gia ngày càng sâu vào môi trường kinh tế số, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ.

Kinh tế số lan tỏa các lĩnh vực

Trên địa bàn tỉnh, công nghiệp công nghệ thông tin đang dần trở thành ngành công nghiệp nền tảng thúc đẩy kinh tế số. Hiện nay, tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp số ước đạt hơn 6,7 tỷ USD/năm. Toàn tỉnh có gần 600 doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, phát triển phần mềm, nội dung số và giải pháp công nghệ. Sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp có năng lực công nghệ và quy mô đầu tư lớn đã góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp và từng bước hình thành nền tảng công nghiệp số ở tỉnh.

Không chỉ các doanh nghiệp công nghệ, các doanh nghiệp trên các lĩnh vực khác đã tích cực triển khai thực hiện ứng dụng các nền tảng số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh như nền tảng hóa đơn điện tử, nền tảng quản trị doanh nghiệp, nền tảng bán hàng trực tuyến... góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh và năng suất lao động.

Công ty Cổ phần Takao Granite (xã Hiền Quan) chuyên sản xuất gạch men, ngói tráng men cao cấp, sản lượng đưa ra thị trường khoảng 15 triệu m2/năm. Ông Kiều Quang Đạt - Giám đốc Hành chính nhân sự Công ty cho biết: “Để ứng phó với những biến động của thị trường và thích ứng xu thế công nghệ, chúng tôi đã triển khai các giải pháp số trong nhiều khâu, dây chuyền được tự động hoá trên 95%, áp dụng phần mềm vào quản trị nhân sự, đầu tư một số máy móc lập trình tự động. Việc chuyển đổi này giúp tiết kiệm chi phí dài hạn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gia tăng năng lực cạnh tranh và đặc biệt là tạo nền tảng để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào tiến trình kinh tế số”.

Dây chuyền sản xuất hiện đại, tự động hóa cao tại Công ty Cổ phần Takao Granite (xã Hiền Quan).

Cùng với đó, nhiều lĩnh vực truyền thống cũng đã và đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ ứng dụng số. Trong nông nghiệp, nhiều sản phẩm đặc trưng của tỉnh được gắn tem truy xuất nguồn gốc, ứng dụng nền tảng số để quảng bá, bán hàng trực tuyến, giúp nâng cao giá trị và thương hiệu. Trong thương mại, dịch vụ và du lịch, việc áp dụng công nghệ nhận diện sản phẩm qua mã mạch, mua sắm trực tuyến, thanh toán điện tử đã dần trở thành thói quen của người tiêu dùng, góp phần gia tăng sức cạnh tranh, đồng thời hình thành thói quen mới trong giao dịch kinh tế.

HTX dịch vụ sản xuất sơ chế và tiêu thụ sản phẩm rau an toàn Tứ Xã (khu 10, xã Phùng Nguyên) đưa ra thị trường 6 tấn rau củ/ngày. Sản phẩm đã vào hệ thống một số siêu thị lớn như Winmart, Go, Co.op mart. Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Giám đốc HTX cho biết: “Với công nghệ ngày càng phát triển, quét mã QR Code trên sản phẩm là một trong những công cụ quan trọng, giúp người mua hàng có đầy đủ thông tin về sản phẩm đồng thời giúp HTX bảo vệ được thương hiệu, làm tiền đề chuẩn hóa các sản phẩm khi tham gia vào chuỗi các cửa hàng, siêu thị. Đồng thời, sử dụng công nghệ này giúp kiểm soát được thông tin trên toàn chuỗi, đảm bảo tính đồng bộ và kịp thời của số liệu, thuận lợi hơn trong đưa sản phẩm lên nền tảng số, xúc tiến thương mại”.

Thời gian tới, với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao... sẽ tạo ra bước chuyển quan trọng trong phát triển kinh tế số của tỉnh. Đây cũng chính là cơ sở để Phú Thọ thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GRDP trở lên, khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế số trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyễn Huế