Kinh tế tăng trưởng vượt bậc, vững chắc

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, Phú Thọ nổi lên như một điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng năm 2025, với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 10,36% so với cùng kỳ năm trước. Phú Thọ không chỉ khẳng định nội mạnh mẽ mà còn cho thấy sự đúng đắn, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Kết quả này là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là đầu tàu, dịch vụ phục hồi mạnh mẽ và nông nghiệp có thể thực hiện vai trò hỗ trợ trụ đỡ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả ấn tượng, nền kinh tế tỉnh vẫn còn đối mặt với thách thức, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ, quyết định để hoàn thành mục tiêu cả năm và tạo đà phát triển bền vững trong tương lai.

Theo đánh giá của Cục Thống kê Tỉnh, trụ cột chính trong tăng trưởng của tỉnh chính là khu vực công nghiệp - xây dựng. Giá trị tăng thêm (GTTT) ngành công nghiệp 9 tháng năm 2025 ước tăng 16,5%, cao hơn kịch bản (15,48%), với chỉ số sản phẩm công nghiệp (IIP) tăng tới 26,6%. Kết quả này cho thấy sức mạnh của khu vực sản xuất, bất chấp bối cảnh khó khăn chung.

Các doanh nghiệp điện tử góp phần tạo nên tăng trưởng.

Động lực tăng trưởng cốt lõi của tỉnh đến từ ngành sản xuất linh kiện điện tử. Với khả năng tăng trưởng dự kiến ​​từ 24-25%, ngành điện tử đã chứng tỏ vai trò đầu tàu. Sự phục hồi của các thị trường xuất khẩu như Hoa Kỳ và EU, cùng với các tập đoàn FDI hàng đầu tiếp tục mở rộng sản xuất và có đơn hàng ổn định đã tạo ra một động lực lớn.

Bên cạnh ngành điện tử, ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại cũng ghi nhận khả năng tăng trưởng từ 13,5-14%, nhờ sự cung cấp của các dự án đầu tư công và nhu cầu xây dựng trong dân cư tăng cao, kéo theo sản lượng xi măng tăng 37,76% và gạch lát tăng 19,88%.

Các ngành khác cũng có sự phục hồi mạnh mẽ như chế biến gỗ (tăng 45,07%) nhờ đơn hàng xuất khẩu cải thiện, sản xuất da giày (tăng 22,89%), sản xuất hóa chất (tăng 26,03%) và sản phẩm giấy xuất khẩu (tăng 9,32%).

Ngành xây dựng cũng là một điểm nhấn quan trọng khi đạt được mức tăng trưởng trên 10%. Việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt cho các dự án hạ tầng giao thông kết nối khu vực, y tế, giáo dục đã tạo môi trường thuận lợi và nhu cầu lớn, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển toàn ngành.

Tuy nhiên, hai sản phẩm sản xuất chính là ô tô và xe máy lại đang đối mặt với những khó khăn, không chỉ ảnh hưởng đến một số sản phẩm sản xuất chung mà còn tác động trực tiếp đến nguồn thu ngân sách, đặc biệt là thuế tiêu thụ đặc biệt (giảm 14,28%).

Khu vực dịch vụ đã chứng tỏ khả năng phục hồi và thích ứng với GTTT ước tính tăng 8,5%, vượt qua kịch bản (8,32%). Tổng bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt 131,431 tỷ đồng, tăng 13,92% so với cùng kỳ. Các hoạt động bán lẻ, lưu trú, ăn uống đều tăng trưởng ở hai con số cho thấy sức mua và niềm tin của người tiêu dùng đang phục hồi mạnh mẽ.

Trong khi đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản dù không đạt kịch bản đề ra (tăng 2,93% so với mục tiêu 3,26%) nhưng vẫn thể hiện vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, đảm bảo chắc chắn an ninh lương thực. Ngành trồng trọt đạt được kết quả khả thi nhờ thời tiết thuận lợi, với sản lượng lương thực có hạt đạt 843,7 tấn, tăng 1,68%. Tuy nhiên, ngành chăn nuôi chiếm tới 46,3% cơ cấu nông nghiệp đã phải gánh chịu thiệt hại nặng nề từ dịch tả lợn châu Phi, kéo tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong quý III chậm lại đáng kể. Đây là bài toán cấp bách đòi hỏi các giải pháp về kiểm soát dịch bệnh, tái đàn an toàn và chuyển đổi cơ sở chăn nuôi theo hướng bền vững hơn.

Kết quả tăng trưởng 10,36% là một thành quả đáng tự hào, minh chứng cho sự chỉ đạo sát sao, quyết định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy cải cách hành chính.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2025 là 10,3%, quý IV cần đạt được mức tăng trưởng trên 10,17% - một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Khả năng đạt được mục tiêu phụ thuộc vào sự ổn định và đột phá của các ngành công nghiệp động lực.

Trong những tháng cuối năm, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các giải pháp tiếp tục giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các “đại bàng” trong ngành điện tử và các ngành công nghiệp khác tiếp tục mở rộng đầu tư, sản xuất; đẩy nhanh tiến độ đầu tư và các điểm dự án.

Việc sớm hoàn thành và đưa vào hoạt động các công trình, dự án hạ tầng sẽ tạo ra giá trị gia tăng mới, đồng thời có tác động lan tỏa, kích thích phát triển các lĩnh vực kinh tế khác. Tiếp tục khai thác hiệu quả lợi thế thị trường nội địa, thúc đẩy các chương trình xúc tiến thương mại, du lịch để thúc đẩy tăng trưởng khu vực dịch vụ. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2025, tạo tiền đề vững chắc cho một giai đoạn phát triển nhanh và bền vững.

Lê Chung