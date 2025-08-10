Kịp thời cứu giúp du khách nước ngoài bị đột quỵ

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào hồi 17h50’ ngày 10/8, Công an xã Mai Châu nhận được tin báo về việc một du khách nước ngoài gặp nạn khi đang tham quan du lịch trên địa bàn.

Cán bộ Công an xã Mai Châu hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Mai Châu.

Nạn nhân được xác định là ông Mahesh Shekar (48 tuổi, quốc tịch Hà Lan). Trong lúc đi bộ trên đường, do thời tiết nắng nóng gay gắt, ông Shekar bị đột quỵ, mất thăng bằng và tự ngã xuống đường và không thể tự di chuyển.

Sau khi đưa người bị nạn đi cấp cứu, cán bộ Công an xã Mai Châu còn tích cực hỗ trợ công tác chăm sóc nạn nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an xã Mai Châu đã khẩn trương cử cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện tới hiện trường. Lực lượng công an phối hợp cùng người dân và bạn đồng hành của du khách tiến hành sơ cứu ban đầu, đồng thời nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa nạn nhân tới Trung tâm Y tế khu vực Mai Châu để cấp cứu.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, sức khỏe của ông Mahesh Shekar đã dần ổn định, tinh thần được trấn an. Hành động nhanh chóng, tận tình của lực lượng Công an xã Mai Châu đã góp phần giúp du khách vượt qua tình huống nguy hiểm, để lại ấn tượng tốt đẹp về một điểm đến an toàn, thân thiện.

Mạnh Hùng