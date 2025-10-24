Kịp thời dập tắt vụ cháy nhà do chập điện

{title}
{publish}
{head}
Thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 9 giờ sáng nay (24/10) xảy ra vụ cháy nhà dân tại thôn Viên Du Hoà, xã Hội Thịnh.
Hiện trường vụ cháy
Ngôi nhà có 1 tầng và 1 gác xép, tổng diện tích 100m2. Ngọn lửa bùng phát từ khu vực phòng ngủ tại tầng 1. Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường dập lửa.
Đến khoảng 9 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng một số tài sản: giường, tủ, bàn trang điểm.
Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do sự cố điện tại vị trí ổ cắm bên trong phòng ngủ.
Trên cả nước cũng như tại tỉnh Phú Thọ, số vụ cháy do chập điện chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số vụ cháy, với khoảng 60 - 70%. Vì vậy, người dân và các cơ quan, đơn vị cần kiểm tra an toàn hệ thống điện và chấp hành các nội quy, quy định về phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo an toàn tính mạng cùng tài sản.
Cẩm Lệ
baophutho.vn Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 14 giờ 45 phút ngày 25/10 đã xảy ra vụ cháy nhà xưởng của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Tùng...
Nhiều cuộc gọi và tin nhắn giả mạo, lừa đảo với thủ đoạn tinh vi xuất hiện, chiếm đoạt tài sản của người dân, gây bức xúc trong xã hội.
baophutho.vn Chiều 24/10, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác và phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt...
baophutho.vn Trong bối cảnh cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS) tại cộng đồng...
baophutho.vn Ngày 23/10, Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2025. Tham gia lớp...
baophutho.vn Được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị, Công an xã Phù Ninh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, chủ động triển khai nhiều...
baophutho.vn Trong những năm gần đây, việc sử dụng trái phép chất ma túy đã trở thành mối đe dọa lớn đối với an ninh trật tự và sức khỏe cộng đồng. Cùng với...